Creá un link en bio con un dominio personalizado
Un link. Un dominio personalizado. Listo para usar.
Tu link, tu marca
Tu link en bio usa tu propio dominio, así tu marca se mantiene visible y fácil de reconocer donde sea que lo compartas.
Todo armado para vos
Conectamos tu dominio y link en bio automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.
Diseñado para crecer con vos
Empezá con una página de link en bio sencilla, luego transformá tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que crecés.
Configurá tu link en bio en minutos
1. Elegí tu dominio
2. Combiná tu link en bio con tu dominio
3. Agregá tus links y compartí
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Registrador de dominios confiable
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Conocé más sobre dominios
Privacidad
Soporte 24/7
Configuración rápida, fácil gestión
Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo en un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.
Registrador de dominios confiable
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Conocé más sobre dominios
Privacidad
Soporte 24/7
Configuración rápida, fácil gestión
Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo en un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.