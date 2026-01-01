Creá un link en bio con un dominio personalizado

Lucí profesional en todos lados donde compartas tu link — sin URLs genéricas, solo tu marca
Elegí un dominio y obtené tu página de link en bio con tu marca desde AR$ 2.299,00/mes
Creá un link en bio con un dominio personalizado

Un link. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu link, tu marca

Tu link en bio usa tu propio dominio, así tu marca se mantiene visible y fácil de reconocer donde sea que lo compartas.

Todo armado para vos

Conectamos tu dominio y link en bio automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.

Diseñado para crecer con vos

Empezá con una página de link en bio sencilla, luego transformá tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que crecés.

Configurá tu link en bio en minutos

1. Elegí tu dominio

1. Elegí tu dominio

Elegí un dominio para tu link en bio. Este es el link que vas a compartir en tus perfiles de redes sociales.

2. Combiná tu link en bio con tu dominio

3. Agregá tus links y compartí

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios confiable

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Privacidad

Cuando registrás un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Soporte 24/7

Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco vas a tener problemas para comunicarte, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Configuración rápida, fácil gestión

Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo en un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Elegí entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.com

Inspirá confianza con este dominio reconocido

AR$  41.499,00AR$  5.999,00 /año

.net

Mostrá tu experiencia en los negocios con .net.

AR$  37.399,00AR$  21.009,00 /año

.online

Llevá tu proyecto a internet con los dominios .online

AR$  74.699,00AR$  2.099,00 /año

.io

Comunicá tu negocio con un dominio .io

AR$  141.199,00AR$  66.399,00 /año

.icu

Dale visibilidad a tus proyectos con un .icu

AR$  33.199,00AR$  4.199,00 /año

.xyz

Una extensión única y en tendencia para tu proyecto

AR$  29.099,00AR$  4.199,00 /año

.pro

Demostrá tu talento con un dominio .pro.

AR$  60.199,00AR$  6.299,00 /año

.cloud

Destacate en la nube con dominios .cloud

AR$  53.999,00AR$  4.199,00 /año

Obtené un link en bio con tu propio dominio personalizado

Hacé que tu link en bio sea parte de tu marca, no de la plataforma de otra persona.

Link en bio con dominio personalizado: preguntas frecuentes

Hacé de tu link en bio parte de tu marca, no la plataforma de otro.

¿Qué es una página de link en bio con un dominio personalizado?

¿Por qué usar un dominio personalizado para tu link en bio?

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

¿Es esto mejor que una herramienta de link en bio gratis?

¿Puedo personalizar cómo se ve mi página de link en bio?

Protejemos tu privacidad

