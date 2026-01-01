Creează un link în bio cu un domeniu personalizat

Arată profesional oriunde partajezi linkul tău — fără URL-uri generice, doar brandul tău
Alege un domeniu și obține pagina ta link-in-bio personalizată de la 1,49 €/lună
Un link. Un domeniu personalizat. Gata de utilizare.

Linkul tău, brandul tău

Linkul tău din bio folosește propriul tău domeniu, astfel încât brandul tău să rămână vizibil și ușor de recunoscut oriunde îl distribui.

Totul configurat pentru tine

Conectăm automat domeniul tău și linkul din bio, astfel încât să poți începe să partajezi fără să-ți faci griji pentru configurare.

Construit pentru a crește cu tine

Începe cu un simplu link în bio, apoi transformă domeniul tău într-un site web, magazin sau email pe măsură ce crești.

Configurează-ți link-ul în bio în câteva minute

1. Alege-ți domeniul

Alege un domeniu pentru linkul tău din bio. Acesta este linkul pe care îl vei partaja pe profilurile tale sociale.

2. Link în bio inclus cu domeniul tău

3. Adaugă linkurile tale și distribuie

De ce să cumperi nume de domenii de la Hostinger?

Furnizor de domenii de încredere

Hostinger este acreditat de ICANN și oferă 400+ extensii de domenii.

Confidențialitate

Când înregistrezi un domeniu, detaliile tale de contact pot apărea în înregistrările publice RDAP/WHOIS. Pentru extensiile acceptate, Hostinger include automat protecție gratuită a confidențialității pentru a-ți menține informațiile personale ascunse de terți.
Asistență 24/7

Agenții noștri sunt întotdeauna disponibili pe chat live sau prin email, răspunzând în mai puțin de 3 minute, în medie. Nu vei avea probleme de comunicare, cu agenți fluenți în peste 8 limbi.
Configurare rapidă, gestionare ușoară

Înregistrează-ți domeniul în câteva clickuri, apoi gestionează totul dintr-un singur loc — reînnoiri, setări DNS și conexiuni la site-ul tău web sau email.

Alege din cele mai populare domenii

Compară toate prețurile TLD

.com

Oferă încredere cu acest domeniu cunoscut

16,99  €2,99  € /an

.online

Este o alternativă bună la .com - generic și universal.

33,99  €0,99  € /an

.shop

Arată-le clienților tăi că afacerile tale sunt în .shop

32,99  €0,99  € /an

.io

Arată-le clienților tăi că afacerile tale sunt în .io

63,99  €29,99  € /an

.icu

Arată-le clienților tăi că afacerile tale sunt în .icu

14,99  €1,99  € /an

.xyz

Domeniu unic şi în trend pentru afacerea ta de succes

13,99  €1,99  € /an

.pro

Demonstrează-ți profesionalismul cu un domeniu .pro.

26,99  €2,99  € /an

.cloud

Arată-le clienților tăi că afacerile tale sunt în .cloud

24,99  €1,99  € /an

Obține un link în bio cu propriul tău domeniu personalizat

Fă din link-ul tău din bio o parte a brandului tău, nu a platformei altcuiva.

Link în bio cu domeniu personalizat Întrebări frecvente

Fă-ți link-ul din bio parte din brandul tău, nu din platforma altcuiva.

Ce este un link în bio cu un domeniu personalizat?

De ce să folosești un domeniu personalizat pentru link-ul tău din bio?

Cât durează configurarea?

Este mai bun decât un instrument gratuit de link în bio?

Pot personaliza cum arată pagina mea de link din bio?

