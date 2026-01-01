Creează un link în bio cu un domeniu personalizat
Un link. Un domeniu personalizat. Gata de utilizare.
Linkul tău, brandul tău
Linkul tău din bio folosește propriul tău domeniu, astfel încât brandul tău să rămână vizibil și ușor de recunoscut oriunde îl distribui.
Totul configurat pentru tine
Conectăm automat domeniul tău și linkul din bio, astfel încât să poți începe să partajezi fără să-ți faci griji pentru configurare.
Construit pentru a crește cu tine
Începe cu un simplu link în bio, apoi transformă domeniul tău într-un site web, magazin sau email pe măsură ce crești.
Configurează-ți link-ul în bio în câteva minute
1. Alege-ți domeniul
2. Link în bio inclus cu domeniul tău
3. Adaugă linkurile tale și distribuie
De ce să cumperi nume de domenii de la Hostinger?
Furnizor de domenii de încredere
Hostinger este acreditat de ICANN și oferă 400+ extensii de domenii.Află mai multe despre domenii
Confidențialitate
Asistență 24/7
Configurare rapidă, gestionare ușoară
Înregistrează-ți domeniul în câteva clickuri, apoi gestionează totul dintr-un singur loc — reînnoiri, setări DNS și conexiuni la site-ul tău web sau email.
