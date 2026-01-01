Erstelle einen Link in der Bio mit einer eigenen Domain
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Ihr Link, Ihre Marke
Dein Bio-Link verwendet deine eigene Domain, sodass deine Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer du ihn teilst.
Alles für Sie eingerichtet
Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in der Bio automatisch, damit Sie mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Ihrer Bio und verwandeln Sie Ihre Domain dann, während Sie wachsen, in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.
Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein.
1. Wählen Sie Ihre Domain
2. Bündeln Sie den Link in Bio mit Ihrer Domain
3. Füge deine Links hinzu und teile sie
Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.Erfahren Sie mehr über Domains
Datenschutz
24/7 Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
