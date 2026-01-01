Erstelle einen Link in der Bio mit einer eigenen Domain

Treten Sie professionell auf, wo immer Sie Ihren Link teilen – keine generischen URLs, nur Ihre Marke
Wählen Sie eine Domain und erhalten Sie Ihre gebrandete Link-in-Bio-Seite ab CHF 1.39/Monat
Erstelle einen Link in der Bio mit einer eigenen Domain

Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.

Ihr Link, Ihre Marke

Dein Bio-Link verwendet deine eigene Domain, sodass deine Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer du ihn teilst.

Alles für Sie eingerichtet

Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in der Bio automatisch, damit Sie mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Ihrer Bio und verwandeln Sie Ihre Domain dann, während Sie wachsen, in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.

Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein.

1. Wählen Sie Ihre Domain

1. Wählen Sie Ihre Domain

Wählen Sie eine Domain für Ihren Link in der Bio. Dies ist der Link, den Sie in all Ihren sozialen Profilen teilen werden.

2. Bündeln Sie den Link in Bio mit Ihrer Domain

3. Füge deine Links hinzu und teile sie

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Daten vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch die Kommunikation wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Daten vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch die Kommunikation wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

Alle TLD-Preise vergleichen

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

CHF  15.79CHF  9.29 /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

CHF  20.99CHF  1.69 /Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

CHF  28.19CHF  0.79 /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

CHF  54.79CHF  25.79 /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

CHF  12.89CHF  1.69 /Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

CHF  23.39CHF  2.49 /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

CHF  23.39CHF  2.49 /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

CHF  28.99CHF  0.79 /Jahr

Hole dir einen Link in der Bio mit deiner eigenen Wunschdomain.

Machen Sie Ihren Link in der Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht zur Plattform eines anderen.

Link in Bio mit benutzerdefinierter Domain – FAQs

Machen Sie Ihren Link in der Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht zur Plattform eines anderen.

Was ist ein Link in der Bio mit einer benutzerdefinierten Domain?

Warum eine benutzerdefinierte Domain für Ihren Link in Bio verwenden?

Wie lange dauert die Einrichtung?

Ist das besser als ein kostenloses Link in Bio Tool?

Kann ich anpassen, wie meine Link-in-Bio-Seite aussieht?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.