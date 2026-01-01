Sukurk bio nuorodą su pasirinktiniu domenu

Atrodyk profesionaliai visur, kur daliniesi nuoroda – jokių bendrinių URL adresų, tik tavo prekės ženklas.
Pasirink domeną ir gauk savo firminį nuorodų puslapį nuo 1,49 €/mėn.
Viena nuoroda. Vienas pasirinktinis domenas. Paruošta naudoti.

Tavo nuoroda, tavo prekės ženklas

Tavo nuoroda biografijoje naudoja tavo nuosavą domeną, todėl tavo prekės ženklas išlieka matomas ir lengvai atpažįstamas visur, kur juo daliniesi.

Viskas paruošta tau

Mes automatiškai prijungiame tavo domeną ir nuorodą profilyje, kad galėtum pradėti dalintis ir nereikėtų jaudintis dėl nustatymų.

Sukurta augti kartu su tavimi

Pradėk nuo paprastos nuorodos profilyje, tada paversk savo domeną į svetainę, parduotuvę ar el. paštą tau augant.

Susikurk savo bio nuorodą per kelias minutes.

1. Rinkitės domeną

Pasirink domeną savo nuorodai profilyje. Tai nuoroda, kuria dalinsiesi savo socialiniuose tinkluose.

2. Sujunkite nuorodą bio su savo domenu

3. Pridėk savo nuorodas ir dalinkis

Kodėl turėčiau įsigyti domeną iš Hostinger?

Patikimas domenų registratorius

Hostinger yra akredituotas ICANN ir siūlo 400+ domenų plėtinių.

Sužinok daugiau apie domenus
Privatumas

Kai registruoji domeną, tavo kontaktiniai duomenys gali būti matomi viešuose RDAP/WHOIS įrašuose. Palaikomiems plėtiniams „Hostinger“ automatiškai įtraukia nemokamą privatumo apsaugą, kad tavo asmeninė informacija būtų paslėpta nuo trečiųjų šalių.
Pagalba 24/7

Mūsų agentai visada pasiekiami tiesioginiame pokalbyje arba el. paštu ir vidutiniškai atsako per mažiau nei 3 minutes. Taip pat neturėsi problemų bendraujant, nes agentai laisvai kalba daugiau nei 8 kalbomis.
Lengva pradžia ir patogus valdymas

Užregistruok savo domeną vos keliais paspaudimais ir valdyk viską vienoje vietoje – atnaujinimus, DNS nustatymus ir prisijungimus prie savo svetainės ar el. pašto.

Populiariausi domenai

Palygink visas TLD kainas

.lt

Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .lt.

9,99  €5,99  € /metus

.eu

Įtvirtink klientų pasitikėjimą su žinomiausiu domenu.

6,49  €3,49  € /metus

.online

Tobula .com domeno alternatyva – universalu ir praktiška.

33,99  €0,99  € /metus

.io

Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .io.

63,99  €29,99  € /metus

.icu

Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.

14,99  €1,99  € /metus

.xyz

Pasirink unikalų domeną išskirtiniam verslui.

13,99  €1,99  € /metus

.pro

Esi savo srities profesionalas? Rinkis .pro domeną.

26,99  €2,99  € /metus

.cloud

Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .cloud.

24,99  €1,99  € /metus

Susikurk bio nuorodą su savo personalizuotu domenu

Padaryk savo nuorodą biografijoje savo prekės ženklo dalimi, o ne kito platformos.

Kas yra bio nuoroda su pasirinktiniu domenu?

Kodėl naudoti personalizuotą domeną savo nuorodai bio?

Kiek laiko užtrunka nustatymas?

Ar tai geriau nei nemokamas nuorodos profilyje įrankis?

Ar galiu keisti, kaip atrodo mano nuorodos biografijoje puslapis?

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.