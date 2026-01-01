Crie um link na bio com um domínio personalizado
Um link. Um domínio personalizado. Pronto a usar.
O seu link, a sua marca
O seu link na biografia usa o seu próprio domínio, para que a sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que o partilhe.
Tudo pronto para si
Conectamos o seu domínio e o link na bio automaticamente, para que possa começar a partilhar sem se preocupar com a configuração.
Construído para crescer consigo
Comece com um simples link na bio, depois transforme o seu domínio num site, loja ou email à medida que cresce.
Crie o seu link na bio em minutos
1. Escolha o seu domínio
2. Agrupar link na bio com o seu domínio
3. Adicione os seus links e partilhe
Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?
Registador de confiança
A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Apoio 24/7
Configuração rápida, gestão fácil
Registe o seu domínio em poucos cliques, depois faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e ligações ao seu site ou email.
