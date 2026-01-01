Crie um link na bio com um domínio personalizado

Pareça profissional onde quer que partilhe o seu link – sem URLs genéricos, apenas a sua marca.
Escolha um domínio e obtenha a sua página de link na bio de marca a partir de 1,49 €/mês
Crie um link na bio com um domínio personalizado

Um link. Um domínio personalizado. Pronto a usar.

O seu link, a sua marca

O seu link na biografia usa o seu próprio domínio, para que a sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que o partilhe.

Tudo pronto para si

Conectamos o seu domínio e o link na bio automaticamente, para que possa começar a partilhar sem se preocupar com a configuração.

Construído para crescer consigo

Comece com um simples link na bio, depois transforme o seu domínio num site, loja ou email à medida que cresce.

Crie o seu link na bio em minutos

1. Escolha o seu domínio

1. Escolha o seu domínio

Escolha um domínio para o seu link na biografia. Este é o link que irá partilhar nos seus perfis sociais.

2. Agrupar link na bio com o seu domínio

3. Adicione os seus links e partilhe

Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?

Registador de confiança

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
Registador de confiança

Privacidade

Ao registar um domínio, os seus dados de contacto podem aparecer nos registos públicos RDAP/WHOIS. Para extensões suportadas, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter as suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Apoio 24/7

Os nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por email, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Não terá problemas em comunicar também, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Apoio 24/7

Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio em poucos cliques, depois faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e ligações ao seu site ou email.

Configuração rápida, gestão fácil

Registador de confiança

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
Registador de confiança

Privacidade

Ao registar um domínio, os seus dados de contacto podem aparecer nos registos públicos RDAP/WHOIS. Para extensões suportadas, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter as suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Apoio 24/7

Os nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por email, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Não terá problemas em comunicar também, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Apoio 24/7

Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio em poucos cliques, depois faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e ligações ao seu site ou email.

Configuração rápida, gestão fácil

Escolha entre as extensões de domínio mais populares

Compare todos os preços de TLD

.pt

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .pt

17,99  €17,99  € /ano

.com

Crie confiança com este domínio mais conhecido.

16,99  €2,99  € /ano

.shop

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .shop

32,99  €0,99  € /ano

.io

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .io

63,99  €29,99  € /ano

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99  €1,99  € /ano

.xyz

Um domínio único e na moda para o seu negócio de sucesso.

13,99  €1,99  € /ano

.pro

Demonstre a sua proficiência com um domínio .pro.

26,99  €2,99  € /ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .cloud

24,99  €1,99  € /ano

Obtenha um link na bio com o seu próprio domínio personalizado

Faça do seu link na bio parte da sua marca, e não de uma plataforma de terceiros.

Perguntas Frequentes de Link na bio com domínio personalizado

Torne o seu link na bio parte da sua marca, e não a plataforma de terceiros.

O que é um link na bio com um domínio personalizado?

Porquê usar um domínio personalizado para o seu link na bio?

Quanto tempo demora a configurar?

Isto é melhor do que uma ferramenta gratuita de link-na-bio?

É possível personalizar o aspeto da sua página do link na bio?

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.