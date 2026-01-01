Utwórz link w bio z niestandardową domeną

Wyglądaj profesjonalnie wszędzie, gdzie udostępniasz swój link — bez ogólnych adresów URL, tylko Twoja marka
Wybierz domenę i uzyskaj swoją markową stronę Link w bio od 3,99 zł zł/mies.
Utwórz link w bio z niestandardową domeną

Jeden link. Jedna własna domena. Gotowe do użycia.

Twój link, Twoja marka

Twój link w bio wykorzystuje Twoją własną domenę, dzięki czemu Twoja marka pozostaje widoczna i łatwa do rozpoznania, gdziekolwiek ją udostępnisz.

Wszystko dla Ciebie przygotowane

Łączymy Twoją domenę i link w bio automatycznie, dzięki czemu możesz zacząć udostępniać bez martwienia się o konfigurację.

Stworzony, by rosnąć z Tobą

Zacznij od prostego linku w bio, a następnie przekształć swoją domenę w stronę internetową, sklep lub e-mail w miarę rozwoju.

Utwórz Twój link w bio w kilka minut

1. Wybierz swoją domenę

1. Wybierz swoją domenę

Wybierz domenę dla Twojego linku w bio. To właśnie ten link udostępnisz na swoich profilach społecznościowych.

2. Dołącz link w bio do Twojej domeny

3. Dodaj swoje linki i udostępnij

Dlaczego warto kupić domeny w Hostinger?

Zaufany rejestrator domen

Hostinger posiada akredytację ICANN i oferuje ponad 400 rozszerzeń domen.

Zaufany rejestrator domen

Prywatność

Kiedy rejestrujesz domenę, Twoje dane kontaktowe mogą pojawić się w publicznych rekordach RDAP/WHOIS. W przypadku obsługiwanych rozszerzeń, Hostinger automatycznie zapewnia bezpłatną ochronę prywatności, aby Twoje dane osobowe były ukryte przed stronami trzecimi.
Prywatność

Wsparcie 24/7

Nasi agenci są zawsze dostępni na czacie na żywo lub przez e-mail, odpowiadając średnio w mniej niż 3 minuty. Nie będziesz mieć również problemów z komunikacją, ponieważ agenci płynnie posługują się ponad 8 językami.
Wsparcie 24/7

Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Zarejestruj swoją domenę za pomocą kilku kliknięć, a następnie zarządzaj wszystkim w jednym miejscu — odnowieniami, ustawieniami DNS i połączeniami z Twoją stroną internetową lub pocztą e-mail.

Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Rejestracja domen nigdy nie była prostsza!

Porównaj wszystkie ceny TLD

.pl

Najlepszy wybór dla działalności w Polsce.

86,99  zł0,01  zł /rok

.com

Zbuduj zaufanie dzięki najbardziej znanej domenie.

72,99  zł0,01  zł /rok

.online

Uniwersalna alternatywa dla domeny .com.

141,99  zł3,99  zł /rok

.io

Pokaż swoim klientom, że prowadzisz interesy w domenie .io.

266,99  zł125,99  zł /rok

.icu

Zainspiruj swoich klientów unikalną domeną .icu

62,99  zł7,99  zł /rok

.xyz

Unikalna i modna domena dla udanych przedsięwzięć.

54,99  zł7,99  zł /rok

.pro

Zaprezentuj swoje kompetencje z domeną .pro.

113,99  zł11,99  zł /rok

.cloud

Pokaż klientom, że prowadzisz biznes w domenie .cloud.

101,99  zł7,99  zł /rok

Uzyskaj link w bio z Twoją własną niestandardową domeną

Spraw, aby Twój link w bio stał się częścią Twojej marki, a nie cudzej platformy.

Link w biografii z własną domeną FAQ

Uczyń swój link w bio częścią Twojej marki, a nie cudzej platformy.

Czym jest link w bio z własną domeną?

Dlaczego używać niestandardowej domeny dla Twojego linku w bio?

Jak długo trwa konfiguracja?

Czy to jest lepsze niż darmowe narzędzie link-w-bio?

Czy mogę dostosować wygląd mojej strony link-w-bio?

Dbamy o Twoją prywatność

