Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado

Luce profesional dondequiera que compartas tu enlace — sin URLs genéricas, solo tu marca
Elige un dominio y obtén tu página de enlace en la bio de marca desde MX$ 24.99/mes
Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu enlace, tu marca

Tu enlace en la bio utiliza tu propio dominio, para que tu marca se mantenga visible y fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.

Todo listo para ti

Conectamos tu dominio y el enlace en tu biografía automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.

Diseñado para crecer contigo

Empieza con un sencillo enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o correo electrónico a medida que creces.

Crea tu enlace en la bio en minutos

1. Elige tu dominio

Elige un dominio para tu enlace en la bio. Este es el enlace que compartirás en tus perfiles sociales.

2. Incluye el enlace en la bio con tu dominio

3. Añade tus enlaces y comparte

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Saber más sobre dominios
Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Asistencia 24/7

Nuestros agentes siempre están disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco tendrás problemas para comunicarte, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics y gestiona todo en un solo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Elige entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.mx

Atrae clientes mexicanos con un dominio .mx

MX$  816.99MX$  99.99 /año

.com

Inspira confianza con este dominio reconocido.

MX$  329.99MX$  0.01 /año

.shop

Potencia tu tienda con los dominios .shop

MX$  714.99MX$  20.99 /año

.io

Tu proyecto tecnológico en internet con los dominios .io

MX$  1,388.99MX$  653.99 /año

.icu

Muéstrale al mundo que haces negocios con dominios .icu

MX$  326.99MX$  40.99 /año

.xyz

Un dominio único y popular para el éxito de tu negocio.

MX$  285.99MX$  40.99 /año

.pro

Demuestra tus habilidades con un dominio .pro

MX$  591.99MX$  61.99 /año

.cloud

Potencia tus proyectos en la nube con un dominio .cloud

MX$  530.99MX$  40.99 /año

Obtén un enlace en la bio con tu propio dominio personalizado

Convierte tu enlace en la bio en parte de tu marca, no en la plataforma de otra persona.

Preguntas frecuentes sobre el enlace en la bio con dominio personalizado

Haz que tu enlace en la bio sea parte de tu marca, no de la plataforma de alguien más.

¿Qué es un enlace en la bio con un dominio personalizado?

¿Por qué usar un dominio personalizado para tu enlace en la bio?

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

¿Es esto mejor que una herramienta gratuita de link-en-bio?

¿Puedo personalizar cómo se ve mi página de link en bio?

