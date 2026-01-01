Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado
Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.
Tu enlace, tu marca
Tu enlace en la bio utiliza tu propio dominio, para que tu marca se mantenga visible y fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.
Todo listo para ti
Conectamos tu dominio y el enlace en tu biografía automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.
Diseñado para crecer contigo
Empieza con un sencillo enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o correo electrónico a medida que creces.
Crea tu enlace en la bio en minutos
1. Elige tu dominio
2. Incluye el enlace en la bio con tu dominio
3. Añade tus enlaces y comparte
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Registrador de dominios de confianza
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Saber más sobre dominios
Privacidad
Asistencia 24/7
Configuración rápida, fácil administración
Registra tu dominio en unos pocos clics y gestiona todo en un solo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.
