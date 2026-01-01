Izradite link u bio s prilagođenom domenom
Jedna poveznica. Jedna prilagođena domena. Spremno za korištenje.
vaš link, vaš brend
Vaš link u bio koristi vašu vlastitu domenu, tako da vaš brend ostaje vidljiv i lako prepoznatljiv gdje god ga podijelite.
Sve vam je postavljeno
Automatski povezujemo vašu domenu i poveznicu u opisu profila, tako da možete početi dijeliti bez brige o postavljanju.
Napravljeno da raste s vama
Započnite s jednostavnim linkom u bio, a zatim pretvorite svoju domenu u web stranicu, trgovinu ili e-poštu kako rastete.
Postavite svoj link u biografiji za nekoliko minuta
1. Odaberite svoju domenu
2. Povežite Link u biografiji s vašom domenom
3. Dodajte svoje poveznice i podijelite
Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?
Pouzdani registar domena
Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 400+ ekstenzija domena.Saznajte više o domenama
Privatnost
Stalno dostupna podrška
Jednostavno postavljanje i upravljanje
Registrirajte svoju domenu u nekoliko klikova, zatim upravljajte svime na jednom mjestu — obnovama, DNS postavkama i vezama s vašom web stranicom ili e-poštom.
Pouzdani registar domena
Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 400+ ekstenzija domena.Saznajte više o domenama
Privatnost
Stalno dostupna podrška
Jednostavno postavljanje i upravljanje
Registrirajte svoju domenu u nekoliko klikova, zatim upravljajte svime na jednom mjestu — obnovama, DNS postavkama i vezama s vašom web stranicom ili e-poštom.