Izradite link u bio s prilagođenom domenom

Izgledajte profesionalno svugdje gdje dijelite svoju poveznicu — bez generičkih URL-ova, samo vaš brend
Odaberite domenu i nabavite svoju brendiranu link-in-bio stranicu od 1,49 € € mjesečno
Jedna poveznica. Jedna prilagođena domena. Spremno za korištenje.

vaš link, vaš brend

Vaš link u bio koristi vašu vlastitu domenu, tako da vaš brend ostaje vidljiv i lako prepoznatljiv gdje god ga podijelite.

Sve vam je postavljeno

Automatski povezujemo vašu domenu i poveznicu u opisu profila, tako da možete početi dijeliti bez brige o postavljanju.

Napravljeno da raste s vama

Započnite s jednostavnim linkom u bio, a zatim pretvorite svoju domenu u web stranicu, trgovinu ili e-poštu kako rastete.

Postavite svoj link u biografiji za nekoliko minuta

1. Odaberite svoju domenu

Odaberite domenu za svoj link u opisu profila. Ovo je poveznica koju ćete dijeliti na svojim društvenim profilima.

2. Povežite Link u biografiji s vašom domenom

3. Dodajte svoje poveznice i podijelite

Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?

Pouzdani registar domena

Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 400+ ekstenzija domena.

Privatnost

Kada registrirate domenu, vaši podaci za kontakt mogu se pojaviti u javnim RDAP/WHOIS zapisima. Za podržane ekstenzije, Hostinger automatski uključuje besplatnu zaštitu privatnosti kako bi vaši osobni podaci ostali skriveni od trećih strana.
Stalno dostupna podrška

Naši agenti su uvijek dostupni putem chata uživo ili e-pošte, odgovarajući u prosjeku za manje od 3 minute. Nećete imati problema ni s komunikacijom, jer su agenti tečni u više od 8 jezika.
Jednostavno postavljanje i upravljanje

Registrirajte svoju domenu u nekoliko klikova, zatim upravljajte svime na jednom mjestu — obnovama, DNS postavkama i vezama s vašom web stranicom ili e-poštom.

Odaberite između najpopularnijih ekstenzija domena

.eu

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .eu domenu

6,99  €3,49  € /godišnje

.com

Izgradite povjerenje s ovom poznatom domenom

16,99  €2,99  € /godišnje

.shop

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .shop domenu

32,99  €0,99  € /godišnje

.io

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .io domenu

63,99  €29,99  € /godišnje

.icu

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .icu domenu

14,99  €1,99  € /godišnje

.xyz

Jedinstvene i popularne domene za uspješan posao.

13,99  €1,99  € /godišnje

.pro

Pokažite svoju stručnost s .pro domenom

26,99  €2,99  € /godišnje

.cloud

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .cloud domenu

24,99  €1,99  € /godišnje

Nabavite link u biografiji sa svojom vlastitom domenom

Učinite svoju poveznicu u opisu profila dijelom svog brenda, a ne platforme nekog drugog.

Link u biografiji s vlastitom domenom – Često postavljana pitanja

Učinite vašu poveznicu u opisu profila dijelom vašeg brenda, a ne tuđe platforme.

Što je link u bio s prilagođenom domenom?

Zašto koristiti prilagođenu domenu za vašu poveznicu u biografiji?

Koliko je vremena potrebno za postavljanje?

Je li ovo bolje od besplatnog alata za link u bio?

Mogu li prilagoditi kako izgleda moja 'link in bio' stranica?

Stalo nam je do vaše privatnosti

