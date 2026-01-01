कस्टम डोमेन के साथ एक लिंक इन बायो बनाएं
एक लिंक। एक कस्टम डोमेन। उपयोग के लिए तैयार।
आपका लिंक, आपका ब्रांड
आपके बायो में आपका लिंक आपके अपने डोमेन का उपयोग करता है, ताकि आप इसे जहाँ भी साझा करें, आपका ब्रांड दृश्यमान और आसानी से पहचाना जा सके।
आपके लिए सब कुछ तैयार है
हम आपके डोमेन और बायो में लिंक को अपने आप कनेक्ट करते हैं, ताकि आप सेटअप की चिंता किए बिना शेयर करना शुरू कर सकें।
आपके साथ बढ़ने के लिए बनाया गया।
अपने बायो में एक साधारण लिंक से शुरुआत करें, फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने डोमेन को वेबसाइट, स्टोर या ईमेल में बदलें।
अपना लिंक इन बायो मिनटों में सेटअप करें।
1. अपना डोमेन चुनें
2. अपने डोमेन के साथ लिंक इन बायो बंडल करें
3. अपने लिंक्स जोड़ें और शेयर करें
Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदें?
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400+ तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।डोमेन के बारे में अधिक जानकारी पाएं।
गोपनीयता
24/7 सहायता
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें, फिर सब कुछ एक ही जगह से प्रबंधित करें — रिन्यूअल, DNS सेटिंग्स, और अपनी वेबसाइट या ईमेल से जुड़े कनेक्शन।
