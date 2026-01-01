कस्टम डोमेन के साथ एक लिंक इन बायो बनाएं

आप जहाँ भी अपना लिंक शेयर करें, पेशेवर दिखें — कोई सामान्य URL नहीं, सिर्फ़ आपका ब्रांड।
एक डोमेन चुनें और अपना ब्रांडेड लिंक-इन-बायो पेज ₹69.00/माह से प्राप्त करें
कस्टम डोमेन के साथ एक लिंक इन बायो बनाएं

एक लिंक। एक कस्टम डोमेन। उपयोग के लिए तैयार।

आपका लिंक, आपका ब्रांड

आपके बायो में आपका लिंक आपके अपने डोमेन का उपयोग करता है, ताकि आप इसे जहाँ भी साझा करें, आपका ब्रांड दृश्यमान और आसानी से पहचाना जा सके।

आपके लिए सब कुछ तैयार है

हम आपके डोमेन और बायो में लिंक को अपने आप कनेक्ट करते हैं, ताकि आप सेटअप की चिंता किए बिना शेयर करना शुरू कर सकें।

आपके साथ बढ़ने के लिए बनाया गया।

अपने बायो में एक साधारण लिंक से शुरुआत करें, फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने डोमेन को वेबसाइट, स्टोर या ईमेल में बदलें।

अपना लिंक इन बायो मिनटों में सेटअप करें।

1. अपना डोमेन चुनें

1. अपना डोमेन चुनें

अपने लिंक इन बायो के लिए एक डोमेन चुनें। यह वह लिंक है जिसे आप अपने सोशल प्रोफाइल पर शेयर करेंगे।

2. अपने डोमेन के साथ लिंक इन बायो बंडल करें

3. अपने लिंक्स जोड़ें और शेयर करें

Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदें?

विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार

Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400+ तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।

डोमेन के बारे में अधिक जानकारी पाएं।
गोपनीयता

जब आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं, तो आपकी संपर्क जानकारी सार्वजनिक RDAP/WHOIS रिकॉर्ड में दिखाई दे सकती है। समर्थित एक्सटेंशन के लिए, Hostinger आपकी व्यक्तिगत जानकारी को तीसरे पक्षों से छिपाने के लिए स्वचालित रूप से मुफ्त गोपनीयता सुरक्षा शामिल करता है।
24/7 सहायता

हमारे एजेंट लाइव चैट या ईमेल पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, औसतन 3 मिनट से भी कम समय में जवाब देते हैं। आपको संवाद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एजेंट 8 से ज़्यादा भाषाओं में धाराप्रवाह हैं।
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन

कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें, फिर सब कुछ एक ही जगह से प्रबंधित करें — रिन्यूअल, DNS सेटिंग्स, और अपनी वेबसाइट या ईमेल से जुड़े कनेक्शन।

सबसे लोकप्रिय डोमेंस में से चुनें

सभी TLD कीमतों की तुलना करें

.in

भारत का TLD .in विश्व में भारत की भूमिका का प्रतीक है।

₹  899.00₹  1.00 /वर्ष

.com

सबसे लोकप्रिय डोमेन के साथ भरोसेमंद दिखें।

₹  1,299.00₹  199.00 /वर्ष

.online

यह .com का एक बहुत अच्छा विकल्प है – सामान्य और सर्वव्यापक।

₹  3,139.00₹  89.00 /वर्ष

.io

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .io पर बिज़नेस करते हैं।

₹  5,939.00₹  2,799.00 /वर्ष

.icu

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .icu पर बिज़नेस करते हैं।

₹  1,399.00₹  179.00 /वर्ष

.xyz

आपके सफल बिज़नेस के लिए एक अनोखा और ट्रेंडिंग डोमेन।

₹  1,229.00₹  179.00 /वर्ष

.pro

.pro डोमेन के माध्यम से अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें।

₹  2,529.00₹  269.00 /वर्ष

.cloud

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .cloud पर बिज़नेस करते हैं।

₹  2,269.00₹  179.00 /वर्ष

अपने कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो प्राप्त करें।

अपने लिंक इन बायो को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाएं, न कि किसी और के प्लेटफॉर्म का।

कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपने बायो में अपने लिंक को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाएं, किसी और के प्लेटफॉर्म का नहीं।

कस्टम डोमेन के साथ लिंक इन बायो क्या होता है?

अपने लिंक इन बायो के लिए कस्टम डोमेन का उपयोग क्यों करें?

इसे सेट-अप करने में कितना समय लगता है?

क्या यह एक मुफ्त लिंक इन बायो टूल से बेहतर है?

क्या मैं अपने लिंक इन बायो पेज के लुक को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ?

