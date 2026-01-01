Δημιουργήστε ένα σύνδεσμο στο bio με προσαρμοσμένο domain

Φανείτε επαγγελματίες παντού όπου μοιράζεστε τον σύνδεσμό σας — όχι γενικές διευθύνσεις URL, αλλά μόνο την επωνυμία σας
Επιλέξτε ένα domain και αποκτήστε την επώνυμη σελίδα link-in-bio σας από 1,49 €/μήνα
Ένα link. Ένα προσαρμοσμένο domain. Έτοιμο προς χρήση.

Ο σύνδεσμός σας, το brand σας

Ο σύνδεσμός σας στο bio χρησιμοποιεί το δικό σας domain, έτσι η επωνυμία σας παραμένει ορατή και εύκολα αναγνωρίσιμη όπου κι αν τον μοιράζεστε.

Όλα έτοιμα για εσάς

Συνδέουμε αυτόματα το domain και το link in bio σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να μοιράζεστε χωρίς να ανησυχείτε για τη ρύθμιση.

Σχεδιασμένο για να αναπτυχθεί μαζί σας

Ξεκινήστε με έναν απλό σύνδεσμο στο bio, και στη συνέχεια μετατρέψτε το domain σας σε ένα website, ένα κατάστημα ή ένα email καθώς αναπτύσσεστε.

Ρυθμίστε τον σύνδεσμο στο bio σε λίγα λεπτά.

1. Επιλέξτε το domain σας

Επιλέξτε ένα domain για το link in bio σας. Αυτός είναι ο σύνδεσμος που θα μοιραστείτε στα κοινωνικά σας προφίλ.

2. Συνδυάστε σύνδεσμος σε ιστοσελίδα bio με το domain σας

3. Προσθέστε τους συνδέσμους σας και κοινοποιήστε

Μάθετε περισσότερα για domains
Μάθετε περισσότερα για domains
Επιλέξτε ανάμεσα στα δημοφιλέστερα Domain Extensions

.gr

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .gr

14,99  €14,99  € /έτος

.com

Κερδίστε την εμπιστοσύνη με αυτό το αξιόπιστο domain.

16,99  €2,99  € /έτος

.online

Εξαιρετική εναλλακτική του .com. Διαδεδομένο και γενικό.

33,99  €0,99  € /έτος

.io

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .io

63,99  €29,99  € /έτος

.icu

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .icu

14,99  €1,99  € /έτος

.xyz

Μοναδικό και trending domain για επιτυχημένες επιχειρήσεις.

13,99  €1,99  € /έτος

.pro

Επιδείξτε τον επαγγελματισμό σας με ένα .pro domain.

26,99  €2,99  € /έτος

.cloud

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .cloud

24,99  €1,99  € /έτος

Αποκτήστε έναν σύνδεσμο σε bio με το δικό σας προσαρμοσμένο domain

Κάντε το link in bio σας μέρος της επωνυμίας σας, όχι μιας άλλης πλατφόρμας.

Σύνδεσμος στο bio με προσαρμοσμένο domain FAQs

Κάντε το link in bio σας μέρος της επωνυμίας σας, όχι την πλατφόρμα κάποιου άλλου.

Τι είναι ένα link in bio με ένα προσαρμοσμένο domain;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο domain για τον σύνδεσμο στο bio σας;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη ρύθμιση;

Είναι αυτό καλύτερο από ένα δωρεάν link in bio tool;

Μπορώ να προσαρμόσω την εμφάνιση της σελίδας μου link in bio;

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

