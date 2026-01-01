Δημιουργήστε ένα σύνδεσμο στο bio με προσαρμοσμένο domain
Ένα link. Ένα προσαρμοσμένο domain. Έτοιμο προς χρήση.
Ο σύνδεσμός σας, το brand σας
Ο σύνδεσμός σας στο bio χρησιμοποιεί το δικό σας domain, έτσι η επωνυμία σας παραμένει ορατή και εύκολα αναγνωρίσιμη όπου κι αν τον μοιράζεστε.
Όλα έτοιμα για εσάς
Συνδέουμε αυτόματα το domain και το link in bio σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να μοιράζεστε χωρίς να ανησυχείτε για τη ρύθμιση.
Σχεδιασμένο για να αναπτυχθεί μαζί σας
Ξεκινήστε με έναν απλό σύνδεσμο στο bio, και στη συνέχεια μετατρέψτε το domain σας σε ένα website, ένα κατάστημα ή ένα email καθώς αναπτύσσεστε.
Ρυθμίστε τον σύνδεσμο στο bio σε λίγα λεπτά.
1. Επιλέξτε το domain σας
2. Συνδυάστε σύνδεσμος σε ιστοσελίδα bio με το domain σας
3. Προσθέστε τους συνδέσμους σας και κοινοποιήστε
Γιατί να αγοράσετε ονόματα domain από την Hostinger;
Αξιόπιστος καταχωρητής domain
Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 400+ καταλήξεις domain.Μάθετε περισσότερα για domains
Ιδιωτικότητα
24/7 υποστήριξη
Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση
Καταχωρίστε το domain σας με λίγα κλικ, και διαχειριστείτε τα πάντα σε ένα μέρος — ανανεώσεις, ρυθμίσεις DNS, και συνδέσεις με την ιστοσελίδα ή το email σας.
Αξιόπιστος καταχωρητής domain
Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 400+ καταλήξεις domain.Μάθετε περισσότερα για domains
Ιδιωτικότητα
24/7 υποστήριξη
Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση
Καταχωρίστε το domain σας με λίγα κλικ, και διαχειριστείτε τα πάντα σε ένα μέρος — ανανεώσεις, ρυθμίσεις DNS, και συνδέσεις με την ιστοσελίδα ή το email σας.