Ayez l'air professionnel partout où vous partagez votre lien — pas d'URL génériques, juste votre marque
Choisissez un domaine et obtenez votre page link-in-bio personnalisée à partir de CHF 1.39/mois
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre lien en bio utilise votre propre domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.

Tout est configuré pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, pour que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour évoluer avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en un site web, une boutique ou un e-mail à mesure que vous vous développez.

Configurez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre nom de domaine

Choisissez un domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Intégrez le lien en bio avec votre domaine

3. Ajoutez vos liens et partagez

Pourquoi acheter des noms de domaine chez Hostinger ?

Registraire de domaines fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection gratuite de la vie privée afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Support 24h/24 et 7j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.

En savoir plus sur les domaines
Choisissez parmi les domaines les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CHF  15.79CHF  9.29 /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CHF  20.99CHF  1.69 /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CHF  28.19CHF  0.79 /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CHF  54.79CHF  25.79 /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CHF  12.89CHF  1.69 /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

CHF  23.39CHF  2.49 /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CHF  23.39CHF  2.49 /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CHF  28.99CHF  0.79 /an

Obtenez un lien dans la bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, pas de la plateforme de quelqu'un d'autre.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

