Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.
Votre lien, votre marque
Votre lien en bio utilise votre propre domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.
Tout est configuré pour vous
Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, pour que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.
Conçu pour évoluer avec vous
Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en un site web, une boutique ou un e-mail à mesure que vous vous développez.
Configurez votre lien en bio en quelques minutes
1. Choisissez votre nom de domaine
2. Intégrez le lien en bio avec votre domaine
3. Ajoutez vos liens et partagez
Pourquoi acheter des noms de domaine chez Hostinger ?
Registraire de domaines fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24h/24 et 7j/7
Configuration rapide, gestion facile
Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.
