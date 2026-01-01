E-mail aanmaken met een aangepast domein

Professionele e-mail vanaf 0,45 €/maand
Krijg domein + e-mail voor 12 maanden en geef uw merk meer geloofwaardigheid
E-mail aanmaken met een aangepast domein

Maak je aangepaste domein-e-mail aan

Jouw merk, in elk bericht

Als je e-mail je domein gebruikt, ziet je bedrijf er vanaf het eerste bericht professioneler uit.

E-mail dat vertrouwen wekt

Een e-mail met een aangepast domein zorgt ervoor dat uw berichten er echt en betrouwbaar uitzien, waardoor mensen ze eerder zullen openen en beantwoorden.

Ga aan de slag voor minder

Registreer een domein voor 2+ jaar en krijg 1 jaar professionele e-mail gratis. Geen verborgen stappen of extra installatie.

Zet professionele e-mail op in enkele minuten

1. Kies uw domein

1. Kies uw domein

Koop een nieuw domein bij Hostinger of gebruik een domein dat je al bezit. Als je domein bij een andere provider is, begeleiden we je bij het verbinden ervan, zodat je e-mail werkt en je website online blijft.

2. Voeg je e-mailadres toe

3. Verzenden starten

Waarom domeinnamen kopen bij Hostinger?

Betrouwbare domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.

Lees meer over domeinen
Betrouwbare domeinregistrar

Privacy

Wanneer u een domein registreert, kunnen uw contactgegevens verschijnen in openbare RDAP/WHOIS-records. Voor ondersteunde extensies voegt Hostinger automatisch gratis privacybescherming toe om uw persoonlijke gegevens verborgen te houden voor derden.
Privacy

24/7 ondersteuning

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar via live chat of e-mail en reageren gemiddeld binnen 3 minuten. U zult ook geen moeite hebben met communiceren, aangezien onze medewerkers vloeiend zijn in meer dan 8 talen.
24/7 ondersteuning

Snelle installatie, eenvoudig beheer

Registreer uw domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met uw website of e-mail.

Snelle installatie, eenvoudig beheer

Betrouwbare domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.

Lees meer over domeinen
Betrouwbare domeinregistrar

Privacy

Wanneer u een domein registreert, kunnen uw contactgegevens verschijnen in openbare RDAP/WHOIS-records. Voor ondersteunde extensies voegt Hostinger automatisch gratis privacybescherming toe om uw persoonlijke gegevens verborgen te houden voor derden.
Privacy

24/7 ondersteuning

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar via live chat of e-mail en reageren gemiddeld binnen 3 minuten. U zult ook geen moeite hebben met communiceren, aangezien onze medewerkers vloeiend zijn in meer dan 8 talen.
24/7 ondersteuning

Snelle installatie, eenvoudig beheer

Registreer uw domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met uw website of e-mail.

Snelle installatie, eenvoudig beheer

Kies uit de populairste domeinen

Vergelijk alle TLD-prijzen

.com

Bouw vertrouwen op met het bekendste domein.

16,99  €9,99  € /jaar

.cloud

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .cloud.

22,99  €1,99  € /jaar

.shop

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .shop.

30,99  €0,99  € /jaar

.io

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .io.

59,99  €27,99  € /jaar

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

13,99  €1,99  € /jaar

.info

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .info.

25,99  €2,99  € /jaar

.pro

Toon je vaardigheden met een .pro-domein.

25,99  €2,99  € /jaar

.online

Een alternatief voor .com. Generiek en universeel.

31,99  €0,99  € /jaar

Kies uw e-mailadres met een eigen domein

Vind een domein en wij stellen uw professionele e-mail in, zodat u binnen enkele minuten kunt beginnen met verzenden.

E-mail met aangepast domein Veelgestelde vragen

Vind een domein en wij stellen uw professionele e-mail in, zodat u binnen enkele minuten kunt beginnen met verzenden.

Wat is een e-mail met een aangepast domein?

Kan ik een domein en e-mail samen kopen?

Wat als ik al een domein heb?

Is het moeilijk om in te stellen?

Kan ik mijn e-mail gebruiken met Gmail of Outlook?

Kan ik meerdere e-mailadressen aanmaken?

Wat als ik hulp nodig heb?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.