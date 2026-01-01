Crea un email con un dominio personalizado
Crea tu cuenta de email de dominio personalizado
Tu marca, en cada mensaje
Cuando tu correo electrónico utiliza tu dominio, tu negocio luce más profesional desde el primer mensaje.
Email que genera confianza
Un correo electrónico con dominio personalizado ayuda a que tus mensajes se vean reales y confiables, para que la gente los abra y responda con mayor probabilidad.
Empieza por menos
Registra un dominio durante 2 años o más y obtén 1 año de email profesional gratis. Sin pasos ocultos ni configuración adicional.
Configurar email profesional en minutos
1. Elige tu dominio
2. Añade tu email
3. Empieza a enviar
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Registrador de dominios de confianza
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Saber más sobre dominios
Privacidad
Soporte 24/7
Configuración rápida, fácil administración
Registra tu dominio en unos pocos clics y gestiona todo en un solo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.
