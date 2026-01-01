Crie um email com um domínio personalizado

Crie o seu email de domínio personalizado

A sua marca, em cada mensagem

Quando o seu email utiliza o seu domínio, o seu negócio parece mais profissional desde a primeira mensagem.

Email que conquista a confiança

Um email de domínio personalizado ajuda as suas mensagens a parecerem autênticas e fiáveis, para que as pessoas tenham mais probabilidade de as abrir e responder.

Começar por menos

Registe um domínio durante dois anos ou mais e obtenha 1 ano de Email Profissional grátis. Sem passos ocultos ou configuração extra.

Configure email profissional em minutos

1. Escolha o seu domínio

Compre um novo domínio com a Hostinger ou use um que já possua. Se o seu domínio estiver com outro fornecedor, guiá-lo-emos para o ligar, para que o seu email funcione e o seu site permaneça ativo.

2. Adicione o seu email

3. Comece a enviar

Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?

Registo de domínios fiável

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.

Privacidade

Quando regista um domínio, os dados de contacto podem aparecer nos registos públicos RDAP/WHOIS. Para extensões suportadas, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter as informações pessoais ocultas de terceiros.
Apoio 24/7

Os nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por email, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Não terá problemas em comunicar também, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio em poucos cliques, depois faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e as ligações ao seu site ou email.

Escolha entre as extensões de domínio mais populares

Comparar todos os preços de TLD

.pt

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .pt

17,99  €17,99  € /ano

.com

Crie confiança com este domínio mais conhecido.

16,99  €2,99  € /ano

.shop

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .shop

32,99  €0,99  € /ano

.io

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .io

63,99  €29,99  € /ano

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99  €1,99  € /ano

.xyz

Um domínio único e na moda para o seu negócio de sucesso.

13,99  €1,99  € /ano

.pro

Demonstre a sua proficiência com um domínio .pro.

26,99  €2,99  € /ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .cloud

24,99  €1,99  € /ano

Obtenha um email profissional com um domínio personalizado

Email com domínio personalizado FAQ

Encontre um domínio e configuraremos o seu Email Profissional para que possa começar a enviar em minutos.

O que é um e-mail com um domínio personalizado?

Posso comprar um domínio e email juntos?

E se eu já tiver um domínio?

É difícil configurar?

Posso associar o meu email com o Gmail ou o Outlook?

Pode criar múltiplos endereços de email?

E se precisar de ajuda?

