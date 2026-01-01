Utwórz e-mail z własną domeną

Twoja marka, w każdej wiadomości

Gdy Twój e-mail korzysta z Twojej domeny, Twoja firma prezentuje się bardziej profesjonalnie już od pierwszej wiadomości.

E-mail, który buduje zaufanie

Adres e-mail z własną domeną sprawia, że Twoje wiadomości wyglądają na prawdziwe i wiarygodne, dzięki czemu ludzie chętniej je otwierają i na nie odpowiadają.

Zacznij taniej

Zarejestruj domenę na 2 lata lub dłużej i otrzymaj 1 rok darmowej profesjonalnej poczty e-mail. Bez ukrytych kroków ani dodatkowej konfiguracji.

Skonfiguruj profesjonalną pocztę e-mail w kilka minut

1. Wybierz swoją domenę

1. Wybierz swoją domenę

Kup nową domenę w Hostinger lub użyj tej, którą już posiadasz. Jeśli Twoja domena jest u innego dostawcy, poprowadzimy Cię przez proces jej podłączenia, aby Twoja poczta e-mail działała, a Twoja strona internetowa pozostała aktywna.

2. Dodaj Twój e-mail

3. Zacznij wysyłać

Dlaczego warto kupić domeny w Hostinger?

Zaufany rejestrator domen

Hostinger posiada akredytację ICANN i oferuje 400+ rozszerzeń domen.

Rejestracja domen nigdy nie była prostsza!

Porównaj wszystkie ceny TLD

.pl

Najlepszy wybór dla działalności w Polsce.

86,99  zł0,01  zł /rok

.com

Zbuduj zaufanie dzięki najbardziej znanej domenie.

72,99  zł0,01  zł /rok

.online

Uniwersalna alternatywa dla domeny .com.

141,99  zł3,99  zł /rok

.io

Pokaż swoim klientom, że prowadzisz interesy w domenie .io.

266,99  zł125,99  zł /rok

.icu

Zainspiruj swoich klientów unikalną domeną .icu

62,99  zł7,99  zł /rok

.xyz

Unikalna i modna domena dla udanych przedsięwzięć.

54,99  zł7,99  zł /rok

.pro

Zaprezentuj swoje kompetencje z domeną .pro.

113,99  zł11,99  zł /rok

.cloud

Pokaż klientom, że prowadzisz biznes w domenie .cloud.

101,99  zł7,99  zł /rok

Poczta e-mail z niestandardową domeną – najczęściej zadawane pytania

Znajdź domenę, a my skonfigurujemy Twoją profesjonalną pocztę e-mail, abyś mógł(a) zacząć wysyłać wiadomości w kilka minut.

Co to jest e-mail z własną domeną?

Czy mogę zarejestrować domenę i konto e-mail razem?

Co jeśli posiadam już domenę?

Czy trudno jest skonfigurować?

Czy mogę połączyć swoją pocztę e-mail z Gmailem lub Outlookiem?

Czy mogę utworzyć wiele adresów e-mail?

Co jeśli potrzebuję pomocy?

Dbamy o Twoją prywatność

