Özel bir alan adıyla e-posta oluşturun

Özel domain e-postanızı oluşturun

Markanız, her mesajda

E-postanız kendi domaininizi taşıdığında, işletmeniz ilk mesajdan itibaren daha profesyonel görünür.

Güven kazandıran e-posta

Özel bir alan adı e-postası, mesajlarınızın gerçek ve güvenilir görünmesine yardımcı olur, böylece insanlar mesajlarınızı açmaya ve yanıtlamaya daha yatkın olur.

2 yıl veya daha uzun süreli bir domain kaydedin, 1 yıl ücretsiz profesyonel e-posta alın. Gizli adımlar veya ek kurulum yok.

Profesyonel e-postayı dakikalar içinde kurun

1. Alan adınızı seçin

Hostinger ile yeni bir domain satın alın veya zaten sahip olduğunuz birini kullanın. Domaininiz başka bir sağlayıcıdaysa, e-postanızın çalışması ve web sitenizin aktif kalması için onu bağlama konusunda size rehberlik edeceğiz.

2. E-postanızı ekleyin

3. Göndermeye başlayın

Neden Hostinger'dan domain satın almalısınız?

Güvenilir domain kaydedici

Hostinger ICANN tarafından akredite edilmiştir ve 400'den fazla alan adı uzantısı sunar.

Gizlilik

Bir domain kaydettiğinizde, iletişim bilgileriniz herkese açık RDAP/WHOIS kayıtlarında görünebilir. Desteklenen uzantılar için Hostinger, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflardan gizli tutmak amacıyla otomatik olarak ücretsiz gizlilik koruması dahil eder.
7/24 destek

Temsilcilerimiz canlı sohbet veya e-posta üzerinden her zaman hizmetinizdedir ve ortalama 3 dakikadan daha kısa sürede yanıt vermektedir. 8'den fazla dilde akıcı konuşan temsilcilerimizle iletişim kurmakta zorluk çekmeyeceksiniz.
Hızlı kurulum, kolay yönetim

Domaininizi birkaç tıklamayla kaydedin, ardından yenilemeler, DNS ayarları ve web sitenize veya e-postanıza bağlantılar dahil her şeyi tek bir yerden yönetin.

En popüler domainler arasından seçim yapın

Tüm TLD fiyatlarını karşılaştırın

.com

Bu en iyi bilinen alan adıyla güven oluşturun.

₺  599,99₺  9,99 /yıl

.online

.com'a harika bir alternatif. Geniş, jenerik ve evrensel.

₺  1.488,99₺  40,99 /yıl

.net

Müşterilerinize .net'te iş yaptığınızı gösterin.

₺  743,99₺  409,99 /yıl

.io

Müşterilerinize .io'da iş yaptığınızı gösterin.

₺  2.811,99₺  1.322,99 /yıl

.icu

Müşterilerinize .icu ile ciddiyetinizi gösterin.

₺  661,99₺  82,99 /yıl

.xyz

Başarılı işiniz için benzersiz ve trend alan adı.

₺  578,99₺  82,99 /yıl

.pro

.pro alan adı ile belirli bir alandaki yeterliliğinizi göst...

₺  1.198,99₺  123,99 /yıl

.cloud

Müşterilerinize .cloud'da iş yaptığınızı gösterin.

₺  1.074,99₺  82,99 /yıl

Özel domaininizle e-postanızı alın

Bir domain bulun ve profesyonel e-postanızı kuracağız, böylece dakikalar içinde göndermeye başlayabilirsiniz.

Özel domainli E-posta SSS

Bir domain bulun ve profesyonel e-postanızı kuracağız, böylece dakikalar içinde göndermeye başlayabilirsiniz.

Özel domainli e-posta nedir?

Bir domain ve e-postayı birlikte satın alabilir miyim?

Ya zaten bir domainim varsa?

Kurmak zor mu?

E-postamı Gmail veya Outlook ile entegre edebilir miyim?

Birden fazla e-posta adresi oluşturabilir miyim?

Yardıma ihtiyacınız olursa ne yapmalısınız?

