Özel bir alan adıyla e-posta oluşturun
Özel domain e-postanızı oluşturun
Markanız, her mesajda
E-postanız kendi domaininizi taşıdığında, işletmeniz ilk mesajdan itibaren daha profesyonel görünür.
Güven kazandıran e-posta
Özel bir alan adı e-postası, mesajlarınızın gerçek ve güvenilir görünmesine yardımcı olur, böylece insanlar mesajlarınızı açmaya ve yanıtlamaya daha yatkın olur.
İndirimli Başlayın
2 yıl veya daha uzun süreli bir domain kaydedin, 1 yıl ücretsiz profesyonel e-posta alın. Gizli adımlar veya ek kurulum yok.
Profesyonel e-postayı dakikalar içinde kurun
1. Alan adınızı seçin
2. E-postanızı ekleyin
3. Göndermeye başlayın
Neden Hostinger'dan domain satın almalısınız?
Güvenilir domain kaydedici
Hostinger ICANN tarafından akredite edilmiştir ve 400'den fazla alan adı uzantısı sunar.Domainler hakkında daha fazlasını öğrenin
Gizlilik
7/24 destek
Hızlı kurulum, kolay yönetim
Domaininizi birkaç tıklamayla kaydedin, ardından yenilemeler, DNS ayarları ve web sitenize veya e-postanıza bağlantılar dahil her şeyi tek bir yerden yönetin.
