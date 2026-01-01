कस्टम डोमेन के साथ एक ईमेल बनाएं
अपने कस्टम डोमेन ईमेल बनाएं
आपका ब्रांड, हर संदेश में।
जब आपका ईमेल आपके डोमेन का उपयोग करता है, तो आपका बिज़नेस पहले मैसेज से ही अधिक प्रोफेशनल लगता है।
ईमेल जो भरोसा दिलाता है
एक कस्टम डोमेन ईमेल आपके संदेशों को वास्तविक और विश्वसनीय दिखने में मदद करता है, जिससे लोग उन्हें खोलने और जवाब देने की अधिक संभावना रखते हैं।
कम में शुरू करें
2+ वर्षों के लिए एक डोमेन रजिस्टर करें और 1 वर्ष के लिए प्रोफेशनल ईमेल मुफ्त पाएं। कोई छिपे हुए स्टेप्स या अतिरिक्त सेटअप नहीं।
मिनटों में प्रोफेशनल ईमेल सेट अप करें
1. अपना डोमेन चुनें
2. अपनी ईमेल ऐड करें
3. भेजना शुरू करें
Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदें?
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400+ तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।डोमेन के बारे में अधिक जानकारी पाएं
गोपनीयता
24/7 सहायता
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
अपना डोमेन कुछ ही क्लिक्स में रजिस्टर करें, फिर रिन्यूअल, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल से कनेक्शन सहित सब कुछ एक ही जगह पर प्रबंधित करें।
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400+ तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।डोमेन के बारे में अधिक जानकारी पाएं
गोपनीयता
24/7 सहायता
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
अपना डोमेन कुछ ही क्लिक्स में रजिस्टर करें, फिर रिन्यूअल, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल से कनेक्शन सहित सब कुछ एक ही जगह पर प्रबंधित करें।