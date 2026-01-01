कस्टम डोमेन के साथ एक ईमेल बनाएं

प्रोफेशनल ईमेल से ₹35.00/प्रति माह
12 महीनों के लिए डोमेन + ईमेल पाएं और अपने ब्रांड की विश्वसनीय छवि बनाएं।
कस्टम डोमेन के साथ एक ईमेल बनाएं

अपने कस्टम डोमेन ईमेल बनाएं

आपका ब्रांड, हर संदेश में।

जब आपका ईमेल आपके डोमेन का उपयोग करता है, तो आपका बिज़नेस पहले मैसेज से ही अधिक प्रोफेशनल लगता है।

ईमेल जो भरोसा दिलाता है

एक कस्टम डोमेन ईमेल आपके संदेशों को वास्तविक और विश्वसनीय दिखने में मदद करता है, जिससे लोग उन्हें खोलने और जवाब देने की अधिक संभावना रखते हैं।

कम में शुरू करें

2+ वर्षों के लिए एक डोमेन रजिस्टर करें और 1 वर्ष के लिए प्रोफेशनल ईमेल मुफ्त पाएं। कोई छिपे हुए स्टेप्स या अतिरिक्त सेटअप नहीं।

मिनटों में प्रोफेशनल ईमेल सेट अप करें

1. अपना डोमेन चुनें

1. अपना डोमेन चुनें

Hostinger के साथ एक नया डोमेन खरीदें या अपने मौजूदा डोमेन का उपयोग करें। यदि आपका डोमेन किसी अन्य प्रोवाइडर के पास है, तो हम आपको इसे कनेक्ट करने में मार्गदर्शन करेंगे ताकि आपका ईमेल काम करे और आपकी वेबसाइट लाइव रहे।

2. अपनी ईमेल ऐड करें

3. भेजना शुरू करें

Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदें?

विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार

Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400+ तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।

विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार

गोपनीयता

जब आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं, तो आपकी संपर्क जानकारी सार्वजनिक RDAP/WHOIS रिकॉर्ड में दिखाई दे सकती है। समर्थित एक्सटेंशन के लिए, Hostinger स्वचालित रूप से मुफ्त गोपनीयता सुरक्षा शामिल करता है ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी तीसरे पक्षों से छिपी रहे।
गोपनीयता

24/7 सहायता

हमारे एजेंट लाइव चैट या ईमेल पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, औसतन 3 मिनट से भी कम समय में जवाब देते हुए। आपको संवाद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एजेंट 8 से अधिक भाषाओं में धाराप्रवाह हैं।
24/7 सहायता

त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन

अपना डोमेन कुछ ही क्लिक्स में रजिस्टर करें, फिर रिन्यूअल, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल से कनेक्शन सहित सब कुछ एक ही जगह पर प्रबंधित करें।

त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन

सबसे लोकप्रिय डोमेंस में से चुनें

.in

भारत का TLD .in विश्व में भारत की भूमिका का प्रतीक है।

₹  899.00₹  1.00 /वर्ष

.com

सबसे लोकप्रिय डोमेन के साथ भरोसेमंद दिखें।

₹  1,299.00₹  199.00 /वर्ष

.online

यह .com का एक बहुत अच्छा विकल्प है – सामान्य और सर्वव्यापक।

₹  3,139.00₹  89.00 /वर्ष

.io

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .io पर बिज़नेस करते हैं।

₹  5,939.00₹  2,799.00 /वर्ष

.icu

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .icu पर बिज़नेस करते हैं।

₹  1,399.00₹  179.00 /वर्ष

.xyz

आपके सफल बिज़नेस के लिए एक अनोखा और ट्रेंडिंग डोमेन।

₹  1,229.00₹  179.00 /वर्ष

.pro

.pro डोमेन के माध्यम से अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें।

₹  2,529.00₹  269.00 /वर्ष

.cloud

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .cloud पर बिज़नेस करते हैं।

₹  2,269.00₹  179.00 /वर्ष

अपने कस्टम डोमेन के साथ अपना ईमेल पाएं

एक डोमेन ढूंढें और हम आपका प्रोफेशनल ईमेल सेट अप कर देंगे ताकि आप मिनटों में ईमेल भेजना शुरू कर सकें।

कस्टम डोमेन के साथ ईमेल के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

एक डोमेन खोजें और हम आपकी प्रोफेशनल ईमेल सेट अप करेंगे ताकि आप कुछ ही मिनटों में भेजना शुरू कर सकें।

कस्टम डोमेन वाला ईमेल क्या है?

क्या मैं एक डोमेन और ईमेल एक साथ खरीद सकता/सकती हूं?

यदि मेरे पास पहले से ही एक डोमेन है तो क्या होगा?

क्या इसे सेट अप करना मुश्किल है?

क्या मैं अपना ईमेल Gmail या Outlook के साथ उपयोग कर सकता/सकती हूं?

क्या आप कई ईमेल पते बना सकते हैं?

अगर मुझे सहायता की ज़रूरत हो तो?

