Sukurk el. paštą su savo domenu
Tavo prekės ženklas – kiekvienoje žinutėje
Kai tavo el. paštas naudoja tavo domeną, tavo verslas atrodo profesionaliau nuo pat pirmosios žinutės.
El. laiškas, kuriuo pelnysi pasitikėjimą
El. paštas su pasirinktiniu domenu padeda tavo žinutėms atrodyti tikroms ir patikimoms, todėl žmonės labiau linkę jas atidaryti ir atsakyti.
Pradėk dabar už mažiau
Užregistruok domeną 2 m. ar ilgesniam laikotarpiui ir metus profesionaliu el. paštu naudokis nemokamai. Jokių paslėptų veiksmų ar papildomo nustatymo.
Pasirūpink profesionaliu el. paštu per kelias minutes
1. Rinkitės domeną
2. Pridėk el. paštą
3. Pradėk siųsti
Kodėl turėčiau įsigyti domeną iš Hostinger?
Patikimas domenų registratorius
„Hostinger“ yra akredituotas ICANN ir siūlo 400+ domenų plėtinių.Sužinok daugiau apie domenus
Privatumas
Pagalba 24/7
Lengva pradžia ir patogus valdymas
Užregistruok savo domeną vos keliais paspaudimais, tada valdyk viską vienoje vietoje – atnaujinimus, DNS nustatymus ir prisijungimus prie savo svetainės ar el. pašto.
