Creá un email con un dominio personalizado
Creá tu email de dominio personalizado
Tu marca, en cada mensaje
Cuando tu correo usa tu dominio, tu negocio se ve más profesional desde el primer mensaje.
Email que genera confianza
Un email con dominio personalizado ayuda a que tus mensajes se vean auténticos y confiables, por lo que es más probable que la gente los abra y responda.
Empezá por menos
Registrando un dominio por 2 años o más, te llevás 1 año de email profesional gratis. Sin pasos ocultos ni configuración adicional.
Configurá tu correo profesional en minutos
1. Elige tu dominio
2. Agregá tu email
3. Empezá a enviar
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Registrador de dominios confiable
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Saber más sobre dominios
Privacidad
Soporte 24/7
Configuración rápida, fácil gestión
Registrá tu dominio en pocos clics y gestioná todo en un mismo lugar: renovaciones, configuración DNS y las conexiones con tu sitio web o correo electrónico.
