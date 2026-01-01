Creá un email con un dominio personalizado

Email profesional desde AR$ 1.399,00/mes
Obtené dominio + email por 12 meses y sumale credibilidad a tu marca
Creá un email con un dominio personalizado

Creá tu email de dominio personalizado

Tu marca, en cada mensaje

Cuando tu correo usa tu dominio, tu negocio se ve más profesional desde el primer mensaje.

Email que genera confianza

Un email con dominio personalizado ayuda a que tus mensajes se vean auténticos y confiables, por lo que es más probable que la gente los abra y responda.

Empezá por menos

Registrando un dominio por 2 años o más, te llevás 1 año de email profesional gratis. Sin pasos ocultos ni configuración adicional.

Configurá tu correo profesional en minutos

1. Elige tu dominio

1. Elige tu dominio

Comprá un nuevo dominio con Hostinger o usá uno que ya tengas. Si tu dominio está con otro proveedor, te guiaremos para conectarlo para que tu email funcione y tu sitio web siga activo.

2. Agregá tu email

3. Empezá a enviar

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios confiable

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Elegí entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.com

Inspirá confianza con este dominio reconocido

AR$  41.499,00AR$  5.999,00 /año

.net

Mostrá tu experiencia en los negocios con .net.

AR$  37.399,00AR$  21.009,00 /año

.online

Llevá tu proyecto a internet con los dominios .online

AR$  74.699,00AR$  2.099,00 /año

.io

Comunicá tu negocio con un dominio .io

AR$  141.199,00AR$  66.399,00 /año

.icu

Dale visibilidad a tus proyectos con un .icu

AR$  33.199,00AR$  4.199,00 /año

.xyz

Una extensión única y en tendencia para tu proyecto

AR$  29.099,00AR$  4.199,00 /año

.pro

Demostrá tu talento con un dominio .pro.

AR$  60.199,00AR$  6.299,00 /año

.cloud

Destacate en la nube con dominios .cloud

AR$  53.999,00AR$  4.199,00 /año

Obtené tu email con un dominio personalizado

Encontrá un dominio y te configuramos tu email profesional para que puedas empezar a enviar en minutos.

Encontrá un dominio y te configuramos tu email profesional para que puedas empezar a enviar en minutos.

