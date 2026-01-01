E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain erstellen

Professionelle E-Mail ab CHF 0.49/mo
Sichern Sie sich Domain + E-Mail für 12 Monate und verleihen Sie Ihrer Marke Glaubwürdigkeit
E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain erstellen

Erstellen Sie Ihre E-Mail-Adresse mit eigener Domain

Ihre Marke, in jeder Botschaft

Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen von der ersten Nachricht an professioneller.

E-Mail, die Vertrauen schafft

Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten echt und vertrauenswürdig aussehen, sodass Leute sie eher öffnen und beantworten.

Günstiger starten

Registrieren Sie eine Domain für 2+ Jahre und erhalten Sie 1 Jahr professionelle E-Mail kostenlos. Keine versteckten Schritte oder zusätzliche Einrichtung.

Professionelle E-Mail in Minuten einrichten

1. Wählen Sie Ihre Domain

1. Wählen Sie Ihre Domain

Kaufen Sie eine neue Domain bei Hostinger oder nutzen Sie eine, die Sie bereits besitzen. Wenn Ihre Domain bei einem anderen Anbieter ist, führen wir Sie durch die Verbindung, damit Ihre E-Mails funktionieren und Ihre Website online bleibt.

2. E-Mail-Adresse hinzufügen

3. Senden starten

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Domainendungen beinhaltet Hostinger automatisch einen kostenlosen Privatsphärenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Probleme haben, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Domainendungen beinhaltet Hostinger automatisch einen kostenlosen Privatsphärenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Probleme haben, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

Alle TLD-Preise vergleichen

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

CHF  15.79CHF  9.29 /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

CHF  20.99CHF  1.69 /Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

CHF  28.19CHF  0.79 /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

CHF  54.79CHF  25.79 /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

CHF  12.89CHF  1.69 /Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

CHF  23.39CHF  2.49 /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

CHF  23.39CHF  2.49 /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

CHF  28.99CHF  0.79 /Jahr

Holen Sie sich Ihre E-Mail mit einer eigenen Domain

Finden Sie eine Domain und wir richten Ihre professionelle E-Mail ein, damit Sie in wenigen Minuten mit dem Versand beginnen können.

E-Mail mit eigener Domain FAQs

Finden Sie eine Domain und wir richten Ihre professionelle E-Mail ein, damit Sie in wenigen Minuten mit dem Senden beginnen können.

Was ist eine E-Mail mit einer eigenen Domain?

Kann ich eine Domain und E-Mail zusammen kaufen?

Was, wenn ich bereits eine Domain habe?

Ist es schwierig einzurichten?

Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verwenden?

Kann ich mehrere E-Mail-Adressen erstellen?

Was, wenn ich Hilfe brauche?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.