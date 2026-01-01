Créez un e-mail avec un nom de domaine personnalisé
Créez votre adresse email de domaine personnalisé
Votre marque, dans chaque message
Lorsque votre adresse e-mail utilise votre domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.
E-mail qui gagne la confiance
Une adresse e-mail avec nom de domaine personnalisé aide vos messages à paraître authentiques et fiables, ce qui incite davantage les gens à les ouvrir et à y répondre.
Se lancer à petit prix
Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et profitez gratuitement d'un e-mail professionnel pendant 1 an. Aucune étape cachée ni configuration supplémentaire.
Configurer un e-mail professionnel en quelques minutes
1. Choisissez votre domaine
2. Ajouter votre e-mail
3. Commencez à envoyer
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24 et 7 j/7
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24 et 7 j/7
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.