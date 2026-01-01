Créez un e-mail avec un nom de domaine personnalisé

Email professionnel à partir de 0,45 €/mois
Obtenez un domaine et un e-mail pour 12 mois et ajoutez de la crédibilité à votre marque.
Créez un e-mail avec un nom de domaine personnalisé

Créez votre adresse email de domaine personnalisé

Votre marque, dans chaque message

Lorsque votre adresse e-mail utilise votre domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.

E-mail qui gagne la confiance

Une adresse e-mail avec nom de domaine personnalisé aide vos messages à paraître authentiques et fiables, ce qui incite davantage les gens à les ouvrir et à y répondre.

Se lancer à petit prix

Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et profitez gratuitement d'un e-mail professionnel pendant 1 an. Aucune étape cachée ni configuration supplémentaire.

Configurer un e-mail professionnel en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Achetez un nouveau nom de domaine avec Hostinger ou utilisez-en un que vous possédez déjà. Si votre nom de domaine est chez un autre fournisseur, nous vous guiderons pour le connecter afin que votre e-mail fonctionne et que votre site web reste en ligne.

2. Ajouter votre e-mail

3. Commencez à envoyer

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Registraire fiable

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les enregistrements publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection gratuite de la vie privée afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité

Support 24 h/24 et 7 j/7

Nos conseillers sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de difficultés à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues couramment.
Support 24 h/24 et 7 j/7

Configuration rapide et gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.

Configuration rapide et gestion simplifiée

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Registraire fiable

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les enregistrements publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection gratuite de la vie privée afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité

Support 24 h/24 et 7 j/7

Nos conseillers sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de difficultés à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues couramment.
Support 24 h/24 et 7 j/7

Configuration rapide et gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.

Configuration rapide et gestion simplifiée

Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.fr

Le choix idéal pour une entreprise en France.

10,99  €0,01  € /an

.com

Créez une relation de confiance grâce à ce nom de domaine.

16,99  €0,01  € /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

33,99  €0,99  € /an

.io

Indiquez clairement que votre activité est dans la tech.

63,99  €29,99  € /an

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99  €1,99  € /an

.xyz

Un nom de domaine unique et tendance pour votre entreprise.

13,99  €1,99  € /an

.pro

Montrez votre expertise avec un nom de domaine .pro.

26,99  €2,99  € /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous êtes dans le cloud.

24,99  €1,99  € /an

Obtenez votre adresse email avec un nom de domaine personnalisé

Trouvez un domaine et nous configurerons votre e-mail professionnel afin que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

FAQ sur l'adresse e-mail avec domaine personnalisé

Trouvez un nom de domaine et nous configurerons votre adresse e-mail professionnelle pour que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

Qu'est-ce qu'un e-mail avec un nom de domaine personnalisé ?

Puis-je acheter un nom de domaine et un e-mail ensemble ?

Et si vous avez déjà un nom de domaine ?

Est-ce difficile à configurer ?

Puis-je connecter mon compte email à Gmail ou Outlook ?

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Et si vous avez besoin d'aide ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.