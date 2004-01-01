独自ドメインのメールを作成

ビジネス用メールアドレス 月額 ¥ 79〜
12ヶ月間、ドメインとメールを取得して、ブランドの信頼性を高めましょう。
すべてのメッセージでのブランド

独自ドメインのメールを使用すると、最初のメッセージからビジネスがよりプロフェッショナルに見えます。

信頼を得るメール

カスタムドメインメールは、メッセージを信頼性が高く、本物であるように見せるのに役立ちます。そのため、人々はより開封し、返信する可能性が高まります。

お得に始める

ドメインを2年以上登録すると、プロフェッショナルメールを1年間無料で利用できます。隠れた手順や追加の設定は不要です。

数分でプロフェッショナルメールを設定

1. ドメインを選択してください

1. ドメインを選択してください

Hostingerで新しいドメインを購入するか、既にお持ちのドメインを使用してください。ドメインが他のプロバイダーにある場合は、メールが機能し、ウェブサイトが稼働し続けるように、接続方法をご案内します。

2. メールアドレスを追加します。

3. 送信を開始する

Hostingerでドメイン名を購入すべき理由

信頼のドメインレジストラ

HostingerはICANN認定であり、400種類以上のドメイン拡張子を提供しています。

ドメインの詳細情報について
「プライバシー」

ドメインを登録すると、お客様の連絡先情報が公開のRDAP/WHOIS記録に表示される場合があります。サポートされている拡張機能の場合、Hostingerは、お客様の個人情報を第三者から隠すために、無料のプライバシー保護を自動的に含めます。
年中無休のサポート

当社のエージェントは、ライブチャットまたはEメールで常時対応しており、平均3分以内に返信いたします。8ヶ国語以上の言語に堪能なエージェントがおりますので、コミュニケーションに困ることもありません。
素早く設定＆簡単に管理

ドメインを数クリックで登録し、更新、DNS設定、ウェブサイトやメールへの接続など、すべてを1か所で管理できます。

Choose from the most popular domains

すべてのTLD価格を比較

.com

最もよく知られたドメインで信頼を築きましょう。

¥  3,129¥  499 /年

.jp

.jpでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥  6,259¥  4,699 /年

.shop

.shopでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥  5,479¥  159 /年

.io

.ioでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥  10,639¥  5,009 /年

.icu

.icuでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥  2,509¥  319 /年

.xyz

ビジネスを成功に導くユニークでトレンド感のあるドメインです。

¥  2,189¥  319 /年

.pro

.proドメインを通じて特定の分野の専門性を示したり、専門的なキャリアを強調できます。

¥  4,539¥  469 /年

.cloud

.cloudでビジネスを行っていることをクライアントに示しましょう。

¥  4,069¥  319 /年

独自ドメインのメールを取得

ドメインを取得いただければ、プロフェッショナルなメールを設定し、数分で送信を開始できるようになります。

独自ドメインメールに関するよくある質問

ドメインを取得していただくと、プロフェッショナルメールを設定し、数分で送信を開始できます。

独自ドメインのメールとは何ですか？

ドメインとメールを一緒に購入できますか？

すでにドメインをお持ちの場合はどうなりますか？

設定は難しいですか？

メールをGmailやOutlookと連携させることは可能ですか？

複数のメールアドレスを作成できますか。

もしサポートが必要な場合はどうすればよいですか？

プライバシーへの配慮

