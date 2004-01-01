独自ドメインのメールを取得

独自ドメインのメールを作成
ビジネス用メールアドレス 月額 ¥ 79〜
12ヶ月間、ドメインとメールを取得して、ブランドの信頼性を高めましょう。
独自ドメインメールを作成
すべてのメッセージでのブランド
独自ドメインのメールを使用すると、最初のメッセージからビジネスがよりプロフェッショナルに見えます。
信頼を得るメール
カスタムドメインメールは、メッセージを信頼性が高く、本物であるように見せるのに役立ちます。そのため、人々はより開封し、返信する可能性が高まります。
お得に始める
ドメインを2年以上登録すると、プロフェッショナルメールを1年間無料で利用できます。隠れた手順や追加の設定は不要です。
数分でプロフェッショナルメールを設定
1. ドメインを選択してください
Hostingerで新しいドメインを購入するか、既にお持ちのドメインを使用してください。ドメインが他のプロバイダーにある場合は、メールが機能し、ウェブサイトが稼働し続けるように、接続方法をご案内します。
2. メールアドレスを追加します。
3. 送信を開始する
Hostingerでドメイン名を購入すべき理由
「プライバシー」
ドメインを登録すると、お客様の連絡先情報が公開のRDAP/WHOIS記録に表示される場合があります。サポートされている拡張機能の場合、Hostingerは、お客様の個人情報を第三者から隠すために、無料のプライバシー保護を自動的に含めます。
年中無休のサポート
当社のエージェントは、ライブチャットまたはEメールで常時対応しており、平均3分以内に返信いたします。8ヶ国語以上の言語に堪能なエージェントがおりますので、コミュニケーションに困ることもありません。
素早く設定＆簡単に管理
ドメインを数クリックで登録し、更新、DNS設定、ウェブサイトやメールへの接続など、すべてを1か所で管理できます。
独自ドメインメールに関するよくある質問
ドメインを取得していただくと、プロフェッショナルメールを設定し、数分で送信を開始できます。