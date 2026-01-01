Izveido e-pastu ar personalizētu domēnu

Profesionāls e-pasts no 0,45 €/mēnesī
Iegūsti domēnu + e-pastu uz 12 mēnešiem un piešķir uzticamību savam zīmolam
Izveido e-pastu ar personalizētu domēnu

Izveido savu pielāgoto domēna e-pastu

Tavs zīmols, katrā ziņojumā

Ja tavs e-pasts izmanto tavu domēnu, tavs uzņēmums izskatās profesionālāk jau no pirmās vēstules.

E-pasts, kas vairo uzticību

Pielāgota domēna e-pasts palīdz taviem ziņojumiem izskatīties reāliem un uzticamiem, lai cilvēki tos biežāk atvērtu un atbildētu.

Sāc lētāk

Reģistrē domēnu uz 2+ gadiem un saņem 1 gadu profesionālā e-pasta bez maksas. Nekādu slēptu darbību vai papildu iestatīšanas.

Uzstādi profesionālo e-pastu dažu minūšu laikā

1. Izvēlies savu domēnu

1. Izvēlies savu domēnu

Iegādājies jaunu domēnu ar Hostinger vai izmanto to, kas tev jau pieder. Ja tavs domēns ir pie cita pakalpojumu sniedzēja, mēs tev palīdzēsim to savienot, lai tavs e-pasts darbotos un tava mājaslapa būtu pieejama.

2. Pievienot savu e-pastu

3. Sāc sūtīt

Kāpēc iegādāties domēna vārdus pie Hostinger?

Uzticams domēnu reģistrs

Hostinger ir ICANN akreditēts un piedāvā 400+ domēna paplašinājumus.

Uzzini vairāk par domēniem
Uzticams domēnu reģistrs

Privātums

Kad tu reģistrē domēnu, tava kontaktinformācija var parādīties publiskajos RDAP/WHOIS ierakstos. Atbalstītajiem paplašinājumiem Hostinger automātiski iekļauj bezmaksas privātuma aizsardzību, lai tava personīgā informācija būtu paslēpta no trešajām pusēm.
Privātums

24/7 atbalsts

Mūsu aģenti vienmēr ir pieejami tiešsaistes tērzētavā vai e-pastā, atbildot vidēji mazāk nekā 3 minūtēs. Tev nebūs problēmu arī sazināties, jo aģenti brīvi runā vairāk nekā 8 valodās.
24/7 atbalsts

Viegla iegūšana un pārvaldība

Reģistrē savu domēnu ar dažiem klikšķiem, pēc tam pārvaldi visu vienuviet — pagarināšanu, DNS iestatījumus un savienojumus ar tavu mājaslapu vai e-pastu.

Viegla iegūšana un pārvaldība

Izvēlies kādu no populārākajiem domēniem

Salīdzināt visas TLD cenas

.lv

Parādi klientiem, ka tev ir bizness .lv.

14,99  €14,99  € /gadā

.com

Vairo uzticamību ar šo ikvienam zināmo domēnu.

16,99  €2,99  € /gadā

.shop

Parādi klientiem, ka tev ir uzticams veikals ar .shop.

32,99  €0,99  € /gadā

.io

Parādi klientiem, ka tu esi tehnoloģiju biznesā ar .io.

63,99  €29,99  € /gadā

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99  €1,99  € /gadā

.xyz

Unikāls un moderns domēns tavam veiksmīgajam biznesam.

13,99  €1,99  € /gadā

.pro

Atrādi savas prasmes ar .pro domēnu.

26,99  €2,99  € /gadā

.cloud

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .cloud.

24,99  €1,99  € /gadā

Iegūsti savu e-pastu ar personalizētu domēnu

Atrodi domēnu, un mēs iestatīsim tavu profesionālo e-pastu, lai tu varētu sākt sūtīt dažu minūšu laikā.

E-pasta ar personalizētu domēnu BUJ

Atrodi domēnu, un mēs iestatīsim tavu profesionālo e-pastu, lai tu varētu sākt sūtīt minūšu laikā.

Kas ir e-pasts ar pielāgotu domēnu?

Vai es varu iegādāties domēnu un e-pastu kopā?

Ko darīt, ja man jau ir domēns?

Vai ir grūti uzstādīt?

Vai varu integrēt savu e-pastu ar Gmail vai Outlook?

Vai es varu izveidot vairākas e-pasta adreses?

Ko darīt, ja man nepieciešama palīdzība?

