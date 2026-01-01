Izveido e-pastu ar personalizētu domēnu
Izveido savu pielāgoto domēna e-pastu
Tavs zīmols, katrā ziņojumā
Ja tavs e-pasts izmanto tavu domēnu, tavs uzņēmums izskatās profesionālāk jau no pirmās vēstules.
E-pasts, kas vairo uzticību
Pielāgota domēna e-pasts palīdz taviem ziņojumiem izskatīties reāliem un uzticamiem, lai cilvēki tos biežāk atvērtu un atbildētu.
Sāc lētāk
Reģistrē domēnu uz 2+ gadiem un saņem 1 gadu profesionālā e-pasta bez maksas. Nekādu slēptu darbību vai papildu iestatīšanas.
Uzstādi profesionālo e-pastu dažu minūšu laikā
1. Izvēlies savu domēnu
2. Pievienot savu e-pastu
3. Sāc sūtīt
Kāpēc iegādāties domēna vārdus pie Hostinger?
Uzticams domēnu reģistrs
Hostinger ir ICANN akreditēts un piedāvā 400+ domēna paplašinājumus.Uzzini vairāk par domēniem
Privātums
24/7 atbalsts
Viegla iegūšana un pārvaldība
Reģistrē savu domēnu ar dažiem klikšķiem, pēc tam pārvaldi visu vienuviet — pagarināšanu, DNS iestatījumus un savienojumus ar tavu mājaslapu vai e-pastu.
