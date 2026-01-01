Vytvořit e-mail na vlastní doméně

Profesionální e-mail od 11,99 Kč měsíčně
Získejte doménu a e-mail na 12 měsíců a dodejte důvěryhodnost své značce
Vytvořit e-mail na vlastní doméně

Vytvořte si vlastní doménový e-mail

Vaše značka, v každé zprávě

Když vaše e-mailová adresa používá vaši doménu, vaše firma vypadá profesionálněji už od první zprávy.

E-mail, který buduje důvěru

E-mail s vlastní doménou pomáhá, aby vaše zprávy vypadaly důvěryhodně a spolehlivě, takže je lidé s větší pravděpodobností otevřou a odpoví na ně.

Začít levněji

Zaregistrujte si doménu na 2 a více let a získejte 1 rok profesionálního e-mailu zdarma. Žádné skryté kroky ani dodatečné nastavení.

Nastavení profesionálního e-mailu za pár minut

1. Vyberte si svou doménu

1. Vyberte si svou doménu

Kupte si novou doménu u Hostingeru nebo použijte tu, kterou již vlastníte. Pokud máte doménu u jiného poskytovatele, provedeme vás jejím připojením, takže váš e-mail bude fungovat a váš web zůstane aktivní.

2. Přidejte svůj e-mail

3. Začněte posílat

Proč si pořídit doménu právě u Hostingeru?

Důvěryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditaci ICANN a nabízí více než 400 doménových koncovek.

Zjistěte více o doménách
Důvěryhodný registrátor domén

Soukromí

Když si zaregistrujete doménu, vaše kontaktní údaje se mohou objevit ve veřejných záznamech RDAP/WHOIS. U podporovaných rozšíření Hostinger automaticky zahrnuje bezplatnou ochranu soukromí, aby vaše osobní údaje zůstaly skryté před třetími stranami.
Soukromí

Nepřetržitá podpora

Naši agenti jsou vždy dostupní na živém chatu nebo e-mailu a odpovídají v průměru do 3 minut. Nebudete mít potíže s komunikací, protože naši agenti hovoří plynně 8+ jazyky.
Nepřetržitá podpora

Rychlé nastavení, snadná správa

Zaregistrujte svou doménu několika kliknutími a poté spravujte vše na jednom místě – prodloužení, nastavení DNS a připojení k vašemu webu nebo e-mailu.

Rychlé nastavení, snadná správa

Důvěryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditaci ICANN a nabízí více než 400 doménových koncovek.

Zjistěte více o doménách
Důvěryhodný registrátor domén

Soukromí

Když si zaregistrujete doménu, vaše kontaktní údaje se mohou objevit ve veřejných záznamech RDAP/WHOIS. U podporovaných rozšíření Hostinger automaticky zahrnuje bezplatnou ochranu soukromí, aby vaše osobní údaje zůstaly skryté před třetími stranami.
Soukromí

Nepřetržitá podpora

Naši agenti jsou vždy dostupní na živém chatu nebo e-mailu a odpovídají v průměru do 3 minut. Nebudete mít potíže s komunikací, protože naši agenti hovoří plynně 8+ jazyky.
Nepřetržitá podpora

Rychlé nastavení, snadná správa

Zaregistrujte svou doménu několika kliknutími a poté spravujte vše na jednom místě – prodloužení, nastavení DNS a připojení k vašemu webu nebo e-mailu.

Rychlé nastavení, snadná správa

Vybírejte z nejoblíbenějších doménových koncovek

Porovnat všechny ceny TLD

.cz

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .cz.

666,99  Kč666,99  Kč /rok

.com

Vybudujte si důvěryhodnost s nejznámější doménou.

431,99  Kč69,99  Kč /rok

.online

Skvělá alternativa k doméně .com. Je obecná a univerzální, ...

888,99  Kč24,99  Kč /rok

.io

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .io.

1.678,99  Kč789,99  Kč /rok

.icu

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .icu.

394,99  Kč49,99  Kč /rok

.xyz

Unikátní a moderní doména pro vaše úspěšné podnikání.

345,99  Kč49,99  Kč /rok

.pro

S doménou .pro dáte najevo svou odbornost v daném oboru a z...

715,99  Kč73,99  Kč /rok

.cloud

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .cloud.

641,99  Kč49,99  Kč /rok

Získejte e-mail na vlastní doméně

Najděte si doménu a my vám nastavíme profesionální e-mail, abyste mohli začít odesílat během několika minut.

Často kladené otázky o e-mailu s vlastní doménou

Najděte si doménu a my vám nastavíme profesionální e-mail, abyste mohli začít odesílat během několika minut.

Co je to e-mail s vlastní doménou?

Mohu si koupit doménu a e-mail dohromady?

Co když už máte doménu?

Je nastavení složité?

Mohu integrovat svůj e-mail s Gmailem nebo Outlookem?

Mohu vytvořit více e-mailových adres?

Co když potřebujete pomoc?

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.