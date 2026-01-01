สร้างอีเมลพร้อมโดเมนที่กำหนดเอง
สร้างอีเมลโดเมนที่คุณกำหนดเอง
แบรนด์ของคุณ ในทุกการสื่อสาร
เมื่ออีเมลของคุณใช้โดเมนของคุณ ธุรกิจของคุณจะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตั้งแต่ข้อความแรก
อีเมลที่สร้างความไว้วางใจ
อีเมลโดเมนส่วนตัวช่วยให้ข้อความของคุณดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านและตอบกลับมากขึ้น
เริ่มต้นใช้งานในราคาประหยัด
จดทะเบียนโดเมนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และรับอีเมลมืออาชีพฟรี 1 ปี ไม่มีขั้นตอนแอบแฝงหรือการตั้งค่าเพิ่มเติม
ตั้งค่าอีเมลมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
1. เลือกโดเมนของคุณ
2. เพิ่มอีเมลของคุณ
3. เริ่มส่ง
ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?
ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้
Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 400+ รายการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน
ความเป็นส่วนตัว
สนับสนุนตลอด 24/7
ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการได้เองง่ายๆ
ลงทะเบียนโดเมนของคุณเพียงไม่กี่คลิก จากนั้นจัดการทุกอย่างในที่เดียว – การต่ออายุ การตั้งค่า DNS และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ
