สร้างอีเมลพร้อมโดเมนที่กำหนดเอง

อีเมลระดับมืออาชีพ ฿19.00 บาท/เดือน
รับโดเมน + อีเมล เป็นเวลา 12 เดือน และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ
สร้างอีเมลโดเมนที่คุณกำหนดเอง

แบรนด์ของคุณ ในทุกการสื่อสาร

เมื่ออีเมลของคุณใช้โดเมนของคุณ ธุรกิจของคุณจะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตั้งแต่ข้อความแรก

อีเมลที่สร้างความไว้วางใจ

อีเมลโดเมนส่วนตัวช่วยให้ข้อความของคุณดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านและตอบกลับมากขึ้น

เริ่มต้นใช้งานในราคาประหยัด

จดทะเบียนโดเมนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และรับอีเมลมืออาชีพฟรี 1 ปี ไม่มีขั้นตอนแอบแฝงหรือการตั้งค่าเพิ่มเติม

ตั้งค่าอีเมลมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที

1. เลือกโดเมนของคุณ

ซื้อโดเมนใหม่กับ Hostinger หรือใช้โดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หากโดเมนของคุณอยู่กับผู้ให้บริการรายอื่น เราจะแนะนำวิธีเชื่อมต่อเพื่อให้คุณใช้อีเมลได้ และเว็บไซต์ของคุณออนไลน์อยู่เสมอ

2. เพิ่มอีเมลของคุณ

3. เริ่มส่ง

ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?

ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้

Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 400+ รายการ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน
เลือกจากนามสกุลโดเมนยอดนิยมที่สุด

เปรียบเทียบราคา TLD ทั้งหมด

.com

สร้างความไว้วางใจด้วยโดเมนที่มีชื่อเสียงที่สุด

฿  459.00฿  199.00 /ปี

.online

.com เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม แพร่หลาย ทั่วไปและเป็นสากล

฿  1,239.00฿  39.00 /ปี

.shop

แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .shop

฿  1,209.00฿  39.00 /ปี

.io

แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .io

฿  2,349.00฿  1,109.00 /ปี

.icu

ให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .icu

฿  559.00฿  69.00 /ปี

.xyz

โดเมนที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำ...

฿  489.00฿  69.00 /ปี

.pro

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในสาขาเฉพาะหรือเน้นย้ำอาชีพขอ...

฿  999.00฿  109.00 /ปี

.cloud

ให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .cloud

฿  899.00฿  69.00 /ปี

รับอีเมลของคุณพร้อมโดเมนที่กำหนดเอง

ค้นหาโดเมน แล้วเราจะตั้งค่าอีเมลมืออาชีพให้คุณ เพื่อให้คุณเริ่มส่งได้ภายในไม่กี่นาที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอีเมลพร้อมโดเมนแบบกำหนดเอง

ค้นหาโดเมนและเราจะตั้งค่าอีเมลมืออาชีพให้คุณเพื่อให้คุณสามารถเริ่มส่งได้ภายในไม่กี่นาที

อีเมลพร้อมโดเมนส่วนตัวคืออะไร?

ฉันสามารถซื้อโดเมนและอีเมลพร้อมกันได้หรือไม่?

จะทำอย่างไรหากฉันมีโดเมนอยู่แล้ว?

ติดตั้งยากหรือไม่?

ฉันสามารถเชื่อมต่ออีเมลของฉันกับ Gmail หรือ Outlook ได้หรือไม่?

สามารถสร้างที่อยู่อีเมลหลายรายการได้หรือไม่?

ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือล่ะ?

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

