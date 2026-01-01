Loo e-post kohandatud domeeniga
Loo oma kohandatud domeeni e-posti konto
Sinu bränd, igas sõnumis
Kui sinu e-posti aadress kasutab sinu domeeni, jätab sinu ettevõte juba esimesest sõnumist professionaalsema mulje.
E-post, mis teenib usaldust
Kohandatud domeeniga e-posti aadress aitab sinu sõnumitel välja näha ehtsad ja usaldusväärsed, nii et inimesed avavad ja vastavad neile tõenäolisemalt.
Alusta soodsamalt
Registreeri domeen vähemalt 2 aastaks ja saad üheks aastaks professionaalse e-posti tasuta. Varjatud samme ega lisaseadistamist.
Seadista professionaalne e-post minutitega
1. Vali oma domeen
2. Lisa oma e-post
3. Hakka saatma
Miks osta domeeninimesid Hostingerist?
Usaldusväärne domeenide registripidaja
Hostingeril on ICANNi akrediteering ning pakub üle 400 domeenilaiendi.Loe lähemalt domeenide kohta
Privaatsus
24/7 tugi
Lihtne alustada, lihtne hallata
Registreeri oma domeen paari klõpsuga, seejärel halda kõike ühes kohas — uuendamisi, DNS-i seadeid ja ühendusi oma veebisaidi või e-postiga.
