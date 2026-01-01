Loo e-post kohandatud domeeniga

Sinu bränd, igas sõnumis

Kui sinu e-posti aadress kasutab sinu domeeni, jätab sinu ettevõte juba esimesest sõnumist professionaalsema mulje.

E-post, mis teenib usaldust

Kohandatud domeeniga e-posti aadress aitab sinu sõnumitel välja näha ehtsad ja usaldusväärsed, nii et inimesed avavad ja vastavad neile tõenäolisemalt.

Alusta soodsamalt

Registreeri domeen vähemalt 2 aastaks ja saad üheks aastaks professionaalse e-posti tasuta. Varjatud samme ega lisaseadistamist.

Seadista professionaalne e-post minutitega

1. Vali oma domeen

Osta uus domeen Hostingerist või kasuta olemasolevat. Kui su domeen on teise teenusepakkuja juures, juhendame sind selle ühendamisel, nii et su e-post töötab ja su veebisait püsib aktiivne.

2. Lisa oma e-post

3. Hakka saatma

Miks osta domeeninimesid Hostingerist?

Usaldusväärne domeenide registripidaja

Hostingeril on ICANNi akrediteering ning pakub üle 400 domeenilaiendi.

Loe lähemalt domeenide kohta
Privaatsus

Kui registreerid domeeni, võivad sinu kontaktandmed ilmuda avalikes RDAP/WHOIS-kirjetes. Toetatud laiendite puhul lisab Hostinger automaatselt tasuta privaatsuskaitse, et hoida sinu isikuandmed kolmandate osapoolte eest varjatuna.
24/7 tugi

Meie agendid on alati saadaval otsevestluses või e-posti teel, vastates keskmiselt vähem kui 3 minutiga. Sul ei teki probleeme ka suhtlemisega, sest agendid valdavad 8+ keelt.
Lihtne alustada, lihtne hallata

Registreeri oma domeen paari klõpsuga, seejärel halda kõike ühes kohas — uuendamisi, DNS-i seadeid ja ühendusi oma veebisaidi või e-postiga.

Vali populaarseimate domeenilaiendite seast

Võrdle kõiki TLD hindu

.eu

Näita oma klientidele, et tegutsed ELis.

6,99  €3,49  € /aasta

.com

Ärata usaldust tuntuima domeeniga.

16,99  €2,99  € /aasta

.online

Suurepärane alternatiiv laiendile .com.

33,99  €0,99  € /aasta

.io

Näita oma klientidele, et sinu äri on .io.

63,99  €29,99  € /aasta

.icu

Show your clients you do business in the .icu.

14,99  €1,99  € /aasta

.xyz

Unique and trending domain for your successful business.

13,99  €1,99  € /aasta

.pro

Näita oma pädevust .pro domeeniga.

26,99  €2,99  € /aasta

.cloud

Show your clients you do business in the .cloud.

24,99  €1,99  € /aasta

Mis on e-post oma domeeniga?

Kas saan osta domeeni ja e-posti koos?

Mis siis, kui mul on juba domeen?

Kas seda on raske seadistada?

Kas ma saan oma e-posti ühendada Gmaili või Outlookiga?

Kas ma saan luua mitu e-posti aadressi?

Mis siis, kui abi vajan?

Sinu privaatsus on meile oluline

