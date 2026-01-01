Opret en e-mail med et brugerdefineret domæne

Dit brand, i hver besked

Når din e-mailadresse bruger dit domæne, ser din virksomhed mere professionel ud fra den første besked.

Tillidsskabende e-mail

En e-mail med eget domæne hjælper dine beskeder med at se ægte og pålidelige ud, så folk er mere tilbøjelige til at åbne og svare.

Kom i gang for mindre

Registrer et domæne i 2+ år og få 1 års professionel e-mail gratis. Ingen skjulte trin eller ekstra opsætning.

Opsæt professionel e-mail på få minutter

1. Vælg dit domæne

1. Vælg dit domæne

Køb et nyt domæne hos Hostinger, eller brug et, du allerede ejer. Hvis dit domæne er hos en anden udbyder, guider vi dig gennem tilslutningen, så din e-mail fungerer, og din hjemmeside forbliver live.

2. Indtast din e-mail

3. Begynd at sende

Hvorfor købe domænenavne hos Hostinger?

Anerkendt domæneregistrator

Hostinger er ICANN-akkrediteret og tilbyder 400+ domæneendelser.

Privatliv

Når du registrerer et domæne, kan dine kontaktoplysninger fremgå af offentlige RDAP/WHOIS-registre. For understøttede udvidelser inkluderer Hostinger automatisk gratis privatlivsbeskyttelse for at holde dine personlige oplysninger skjult for tredjeparter.
Døgnsupport

Vores agenter er altid tilgængelige på livechat eller e-mail og svarer på under 3 minutter i gennemsnit. Du får heller ingen problemer med at kommunikere, da vores agenter taler 8+ sprog flydende.
Hurtig opsætning, nem styring

Registrer dit domæne med få klik, og administrer alt på ét sted – fornyelser, DNS-indstillinger og forbindelser til din hjemmeside eller e-mail.

Vælg mellem de mest populære domæneendelser

.dk

Vis dine kunder, at du driver forretning i .dk.

83,99  kr69,99  kr /år

.com

Skab tillid med det bedst kendte domæne.

126,99  kr19,99  kr /år

.online

Et godt alternativ til .com - almindeligt og universelt.

251,99  kr6,99  kr /år

.io

Vis dine kunder, at du driver forretning i .io

474,99  kr223,99  kr /år

.icu

Vis dine kunder, at du driver forretning i .icu.

111,99  kr13,99  kr /år

.xyz

Unikt og populært domæne til din succesfulde forretning.

97,99  kr13,99  kr /år

.pro

Vis dine kompetencer med et .pro-domæne.

202,99  kr20,99  kr /år

.cloud

Vis dine kunder, at du driver forretning i .cloud.

181,99  kr13,99  kr /år

Få din e-mail med et brugerdefineret domæne

Find et domæne, og vi opsætter din professionelle e-mail, så du kan begynde at sende e-mails på få minutter.

Ofte stillede spørgsmål om Email med brugerdefineret domæne

Hvad er en e-mail med et eget domæne?

Kan jeg købe et domæne og e-mail sammen?

Hvad hvis jeg allerede har et domæne?

Er det svært at opsætte?

Kan jeg bruge min e-mail med Gmail eller Outlook?

Kan jeg oprette flere e-mailadresser?

Hvad hvis jeg har brug for hjælp?

