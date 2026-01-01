Crea un'email con un dominio personalizzato

Email professionale da 0,45 €/mese
Ottieni un dominio e un'email per 12 mesi e aggiungi credibilità al tuo brand
Crea il tuo account email con dominio personalizzato

Il tuo brand, in ogni messaggio

Quando la tua email utilizza il tuo dominio, la tua attività appare più professionale fin dal primo messaggio.

Email che guadagna fiducia

Un'email con dominio personalizzato aiuta i tuoi messaggi a sembrare autentici e affidabili, in modo che le persone siano più propense ad aprirli e a rispondere.

Inizia con meno

Registra un dominio per 2 anni o più e ottieni 1 anno di email professionale gratis. Nessun passaggio nascosto o configurazione aggiuntiva.

Configura l'email professionale in pochi minuti

1. Scegli il tuo dominio

Acquista un nuovo dominio con Hostinger o usa uno che possiedi già. Se il tuo dominio è con un altro provider, ti guideremo nella connessione in modo che la tua email funzioni e il tuo sito web rimanga attivo.

2. Aggiungi la tua email

3. Inizia a inviare

Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?

Registrar di domini attendibile

Hostinger è accreditato ICANN e offre oltre 400 estensioni di dominio.

Configurazione rapida, gestione semplice

Registra il tuo dominio in pochi click, poi gestisci tutto in un unico posto — rinnovi, impostazioni DNS e le connessioni al tuo sito web o email.

Scegli tra le estensioni di dominio più popolari

Confronta tutti i prezzi dei TLD

.it

Mostra ai tuoi clienti che fai affari nel .it

15,99  €5,99  € /anno

.com

Crea fiducia con questo dominio più noto

16,99  €0,01  € /anno

.shop

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .shop

32,99  €0,99  € /anno

.io

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .io

63,99  €29,99  € /anno

.icu

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .icu

14,99  €1,99  € /anno

.xyz

Dominio unico e di tendenza per il tuo business di successo

13,99  €1,99  € /anno

.pro

Mostra le tue abilità attraverso un dominio .pro

26,99  €2,99  € /anno

.cloud

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .cloud

24,99  €1,99  € /anno

Ottieni la tua email con un dominio personalizzato

Trova un dominio e configureremo la tua email professionale così potrai iniziare a inviare email in pochi minuti.

FAQ sull'email con dominio personalizzato

Trova un dominio e configureremo la tua email professionale così potrai iniziare a inviare in pochi minuti.

Cos'è un'email con un dominio personalizzato?

Posso acquistare un dominio e un'email insieme?

E se ho già un dominio?

È difficile da configurare?

Posso usare la mia email con Gmail o Outlook?

Posso creare più indirizzi email?

E se ho bisogno di aiuto?

Abbiamo a cuore la tua privacy

