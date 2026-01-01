Crea un'email con un dominio personalizzato
Crea il tuo account email con dominio personalizzato
Il tuo brand, in ogni messaggio
Quando la tua email utilizza il tuo dominio, la tua attività appare più professionale fin dal primo messaggio.
Email che guadagna fiducia
Un'email con dominio personalizzato aiuta i tuoi messaggi a sembrare autentici e affidabili, in modo che le persone siano più propense ad aprirli e a rispondere.
Inizia con meno
Registra un dominio per 2 anni o più e ottieni 1 anno di email professionale gratis. Nessun passaggio nascosto o configurazione aggiuntiva.
Configura l'email professionale in pochi minuti
1. Scegli il tuo dominio
2. Aggiungi la tua email
3. Inizia a inviare
Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?
Registrar di domini attendibile
Hostinger è accreditato ICANN e offre oltre 400 estensioni di dominio.Scopri di più sui domini
Privacy
Supporto 24/7
Configurazione rapida, gestione semplice
Registra il tuo dominio in pochi click, poi gestisci tutto in un unico posto — rinnovi, impostazioni DNS e le connessioni al tuo sito web o email.
