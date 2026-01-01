使用自定义域名创建邮箱
专业邮箱，每月CNY 3.99起
获取12个月的域名和邮箱，并为您的品牌增添信誉
创建您的自定义域名邮箱
您的品牌，体现在每条信息中
当您的电子邮件使用您的域名时，您的企业从第一封邮件开始就显得更专业。
赢得信任的电子邮件
自定义域名邮箱让您的邮件看起来真实可靠，从而提高人们打开和回复邮件的可能性。
优惠开始
注册域名 2 年或更长时间，即可免费获得 1 年专业邮箱。无需隐藏步骤或额外设置。
只需几分钟即可设置专业邮箱
1. 选择您的域名
在 Hostinger 购买新域名，或使用您已有的域名。如果您的域名在其他提供商处，我们将指导您连接它，以便您的电子邮件正常工作，并且您的网站保持在线。
2. 添加您的邮箱
3. 开始发送
为什么要在 Hostinger 购买和注册域名？
隐私
当您注册域名时，您的联系方式可能会显示在公共RDAP/WHOIS记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger会自动提供免费的隐私保护，以保护您的个人信息不被泄露给第三方。
全天候支持
我们的客服代表随时可以通过在线聊天或电子邮件联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，因为我们的客服代表精通8种以上语言。
快速设置，轻松管理
只需点击几下即可注册您的域名，然后在一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。
从最流行的域名后缀中选择对比所有顶级域名价格
自定义域名邮箱常见问题解答
找到一个域名，我们将为您设置专业电子邮件，让您在几分钟内即可开始发送。