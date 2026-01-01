使用自定义域名创建邮箱

专业邮箱，每月CNY 3.99起
获取12个月的域名和邮箱，并为您的品牌增添信誉
使用自定义域名创建邮箱

创建您的自定义域名邮箱

您的品牌，体现在每条信息中

当您的电子邮件使用您的域名时，您的企业从第一封邮件开始就显得更专业。

赢得信任的电子邮件

自定义域名邮箱让您的邮件看起来真实可靠，从而提高人们打开和回复邮件的可能性。

优惠开始

注册域名 2 年或更长时间，即可免费获得 1 年专业邮箱。无需隐藏步骤或额外设置。

只需几分钟即可设置专业邮箱

1. 选择您的域名

1. 选择您的域名

在 Hostinger 购买新域名，或使用您已有的域名。如果您的域名在其他提供商处，我们将指导您连接它，以便您的电子邮件正常工作，并且您的网站保持在线。

2. 添加您的邮箱

3. 开始发送

为什么要在 Hostinger 购买和注册域名？

值得信赖的域名注册商

Hostinger 获得 ICANN 认可，提供 400+ 个域名扩展。

隐私

当您注册域名时，您的联系方式可能会显示在公共RDAP/WHOIS记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger会自动提供免费的隐私保护，以保护您的个人信息不被泄露给第三方。
隐私

全天候支持

我们的客服代表随时可以通过在线聊天或电子邮件联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，因为我们的客服代表精通8种以上语言。
全天候支持

快速设置，轻松管理

只需点击几下即可注册您的域名，然后在一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。

快速设置，轻松管理

对比所有顶级域名价格
从最流行的域名后缀中选择

对比所有顶级域名价格

.com

利用几大知名域名建立信任

CNY  146.99CNY  29.99 /年

.online

它是 .com 的绝佳替代品 – 通用且被广泛认可。

CNY  262.99CNY  7.99 /年

.net

在.net网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  131.99CNY  85.99 /年

.io

在.io网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  496.99CNY  233.99 /年

.icu

在.icu网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  116.99CNY  14.99 /年

.xyz

利用独特热门域名助力事业成功

CNY  102.99CNY  14.99 /年

.pro

通过.pro域名展示您的专业能力或职业生涯。

CNY  211.99CNY  21.99 /年

.cloud

在.cloud网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  189.99CNY  14.99 /年

获取您的自定义域名邮箱

找到一个域名，我们为您设置专业邮箱，让您在几分钟内即可开始发送邮件。

自定义域名邮箱常见问题解答

找到一个域名，我们将为您设置专业电子邮件，让您在几分钟内即可开始发送。

什么是自定义域名邮箱？

我可以同时购买域名和电子邮件吗？

如果我已经有域名了怎么办？

设置难吗？

我可以把我的电子邮件和 Gmail 或 Outlook 一起使用吗？

我可以创建多个电子邮件地址吗？

如果我需要帮助怎么办？

我们关心您的隐私

