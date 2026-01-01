Tạo một email với tên miền riêng
Tạo email tên miền riêng của bạn
Thương hiệu của bạn, trong mọi thông điệp
Khi email của bạn theo tên miền, doanh nghiệp của bạn trông chuyên nghiệp hơn ngay từ email đầu tiên.
Email tạo dựng niềm tin
Email tên miền tùy chỉnh giúp tin nhắn của bạn trông thật và đáng tin cậy, để mọi người có nhiều khả năng mở và trả lời hơn.
Bắt đầu với chi phí thấp hơn
Đăng ký tên miền từ 2 năm trở lên và nhận 1 năm email chuyên nghiệp miễn phí. Không có bước ẩn hoặc thiết lập bổ sung.
Thiết lập email chuyên nghiệp chỉ trong vài phút
1. Chọn tên miền
2. Thêm email của bạn
3. Bắt đầu gửi
Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?
Nhà đăng ký tên miền uy tín
Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.Tìm hiểu thêm về tên miền
Quyền riêng tư
Hỗ trợ 24/7
Cài đặt nhanh, dễ quản lý
Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.
Nhà đăng ký tên miền uy tín
Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.Tìm hiểu thêm về tên miền
Quyền riêng tư
Hỗ trợ 24/7
Cài đặt nhanh, dễ quản lý
Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.