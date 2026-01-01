Tạo một email với tên miền riêng

Email chuyên nghiệp từ 10.900 VNĐ/tháng
Nhận tên miền + email trong 12 tháng và tăng độ tin cậy cho thương hiệu của bạn
Tạo email tên miền riêng của bạn

Thương hiệu của bạn, trong mọi thông điệp

Khi email của bạn theo tên miền, doanh nghiệp của bạn trông chuyên nghiệp hơn ngay từ email đầu tiên.

Email tạo dựng niềm tin

Email tên miền tùy chỉnh giúp tin nhắn của bạn trông thật và đáng tin cậy, để mọi người có nhiều khả năng mở và trả lời hơn.

Bắt đầu với chi phí thấp hơn

Đăng ký tên miền từ 2 năm trở lên và nhận 1 năm email chuyên nghiệp miễn phí. Không có bước ẩn hoặc thiết lập bổ sung.

Thiết lập email chuyên nghiệp chỉ trong vài phút

1. Chọn tên miền

Mua một tên miền mới với Hostinger hoặc sử dụng tên miền bạn đã sở hữu. Nếu tên miền của bạn đang ở nhà cung cấp khác, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kết nối để email hoạt động và trang web luôn trực tuyến.

2. Thêm email của bạn

3. Bắt đầu gửi

Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?

Nhà đăng ký tên miền uy tín

Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.

Quyền riêng tư

Khi bạn đăng ký một tên miền, thông tin liên hệ của bạn có thể xuất hiện trong hồ sơ RDAP/WHOIS công khai. Đối với các đuôi tên miền được hỗ trợ, Hostinger tự động bao gồm tính năng bảo vệ quyền riêng tư miễn phí để giữ thông tin cá nhân ẩn khỏi các bên thứ ba.
Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng trên live chat hoặc email, phản hồi trung bình dưới 3 phút. Bạn cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc giao tiếp, với đội ngũ hỗ trợ thông thạo hơn 8 ngôn ngữ.
Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.

Chọn một trong các tên miền phổ biến nhất

So sánh tất cả các giá TLD

.com

Xây dựng uy tín bằng tên miền phổ biến nhất.

393.900  VNĐ149.900  VNĐ /năm

.online

Thay thế tuyệt vời dành cho .com - Rộng, chung và toàn cầu.

941.900  VNĐ25.900  VNĐ /năm

.net

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .net.

470.900  VNĐ297.900  VNĐ /năm

.io

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .io.

1.778.900  VNĐ836.900  VNĐ /năm

.icu

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .icu.

418.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

.xyz

Tên miền độc nhất và thời thượng sẵn sàng để kinh doanh thà...

365.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

.pro

Thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn bằng tên miền .pro.

758.900  VNĐ78.900  VNĐ /năm

.cloud

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .cloud.

679.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

Nhận email của bạn với tên miền riêng

Tìm một tên miền và chúng tôi sẽ thiết lập email chuyên nghiệp của bạn để bạn có thể bắt đầu gửi trong vài phút.

Câu hỏi thường gặp về email tên miền riêng

Tìm tên miền và chúng tôi sẽ thiết lập email chuyên nghiệp để bạn có thể bắt đầu gửi thư trong vài phút.

Email với tên miền riêng là gì?

Tôi có thể mua tên miền và email cùng nhau không?

Nếu tôi đã có tên miền thì sao?

Có khó để thiết lập không?

Tôi có thể kết nối email với Gmail hoặc Outlook không?

Tôi có thể tạo nhiều địa chỉ email không?

Nếu tôi cần giúp đỡ thì sao?

