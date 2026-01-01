Créer une adresse e-mail avec un domaine personnalisé

Votre marque, dans chaque message

Lorsque votre adresse e-mail utilise votre propre domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.

L'e-mail qui inspire confiance

Une adresse e-mail avec un domaine personnalisé aide vos messages à paraître authentiques et fiables, ce qui augmente la probabilité que les gens les ouvrent et y répondent.

Commencez pour moins cher

Enregistrez un domaine pour 2 ans ou plus et obtenez 1 an d'e-mail professionnel gratuit. Aucune étape cachée ni configuration supplémentaire.

Configurez votre e-mail professionnel en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Achetez un nouveau domaine avec Hostinger ou utilisez-en un que vous possédez déjà. Si votre domaine est chez un autre fournisseur, nous vous guiderons pour le connecter afin que votre e-mail fonctionne et que votre site web reste en ligne.

2. Ajoutez votre e-mail

3. Démarrer l'envoi

Pourquoi acheter des noms de domaine chez Hostinger ?

Bureau d'enregistrement de domaines de confiance

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

Choisissez parmi les domaines les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

16,99  €9,99  € /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

22,99  €1,99  € /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

30,99  €0,99  € /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

59,99  €27,99  € /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

13,99  €1,99  € /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

25,99  €2,99  € /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

25,99  €2,99  € /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

31,99  €0,99  € /an

FAQ sur les e-mails avec domaine personnalisé

Qu'est-ce qu'un e-mail avec un domaine personnalisé ?

Puis-je acheter un domaine et un e-mail ensemble ?

Et si j'ai déjà un domaine ?

Est-ce difficile à configurer ?

Puis-je utiliser mon e-mail avec Gmail ou Outlook ?

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Et si j'ai besoin d'aide ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

