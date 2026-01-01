사용자 정의 도메인으로 이메일 만들기
전문 이메일 ₩669/월부터
12개월 동안 도메인 + 이메일을 이용하고, 브랜드 신뢰도를 높이세요.
사용자 지정 도메인 이메일 생성
귀사의 브랜드, 모든 메시지에
이메일 주소에 도메인을 사용하면, 첫 메시지부터 귀사의 비즈니스가 더욱 전문적으로 보입니다.
신뢰를 얻는 이메일
맞춤 도메인 이메일은 메시지의 신뢰도를 높여주므로, 사람들이 메시지를 열고 답장할 가능성이 더 높습니다.
더 저렴하게 시작하기
도메인을 2년 이상 등록 시 1년 무료 전문 이메일이 제공됩니다. 숨겨진 단계나 추가 설정은 없습니다.
몇 분 만에 전문 이메일 설정
1. 도메인을 선택하세요
호스팅어에서 새 도메인을 구매하거나 이미 소유한 도메인을 사용하세요. 도메인이 다른 제공업체에 있는 경우, 이메일이 작동하고 웹사이트가 계속 활성화되도록 연결하는 방법을 안내해 드립니다.
2. 이메일을 추가하세요.
3. 보내기 시작하세요
호스팅어에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?
개인정보 보호
도메인을 등록하면, 연락처 정보가 공개 RDAP/WHOIS 기록에 나타날 수 있습니다. 지원되는 확장자의 경우, 호스팅어는 개인 정보를 제3자로부터 숨기기 위해 무료 개인 정보 보호 기능을 자동으로 포함합니다.
연중무휴 24시간 지원
저희 상담원들은 라이브 채팅 또는 이메일을 통해 항상 대기하고 있으며, 평균 3분 이내에 응답해 드립니다. 또한, 8개 이상의 언어에 능통한 상담원들이 있어 소통에도 전혀 문제가 없을 것입니다.
빠른 설정, 쉬운 관리
몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결 등 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.
가장 인기 있는 도메인 중에서 선택하세요모든 TLD 가격 비교
이메일 맞춤 도메인 FAQ
도메인을 찾으시면 전문적인 이메일을 설정해 드려 몇 분 안에 발송을 시작할 수 있습니다.