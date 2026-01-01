1. בחר את הדומיין שלך

קנו דומיין חדש עם Hostinger או השתמשו באחד שכבר בבעלותכם. אם הדומיין שלכם נמצא אצל ספק אחר, נדריך אתכם כיצד לחבר אותו כך שהאימייל שלכם יעבוד והאתר שלכם יישאר פעיל.