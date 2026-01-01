Skapa en e-postadress med en anpassad domän
Skapa din anpassade domäne-postadress
Ditt varumärke, i varje meddelande
När din e-postadress matchar din domän, ser ditt företag mer professionellt ut redan från första meddelandet.
E-post som bygger förtroende
En e-postadress med egen domän hjälper dina meddelanden att se äkta och pålitliga ut, så att folk lättare öppnar och svarar.
Kom igång billigare
Registrera en domän för 2+ år och få 1 års professionell e-post gratis. Inga dolda steg eller extra installation.
Konfigurera professionell e-post på några minuter
1. Välj din domän
2. Lägg till din e-postadress
3. Börja skicka
Varför köpa domännamn hos Hostinger?
Pålitlig domänregistrator
Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 400+ domänändelser.Ta reda på mer om domäner
Integritet
Support dygnet runt
Snabb installation, enkel hantering
Registrera din domän med några få klick, hantera sedan allt på ett ställe – förnyelser, DNS-inställningar och anslutningar till din webbplats eller e-post.
