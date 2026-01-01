Skapa en e-postadress med en anpassad domän

Professionell e-post från 5,90 kr/mån
Skaffa domän + e-post i 12 månader och ge ditt varumärke trovärdighet
Skapa en e-postadress med en anpassad domän

Skapa din anpassade domäne-postadress

Ditt varumärke, i varje meddelande

När din e-postadress matchar din domän, ser ditt företag mer professionellt ut redan från första meddelandet.

E-post som bygger förtroende

En e-postadress med egen domän hjälper dina meddelanden att se äkta och pålitliga ut, så att folk lättare öppnar och svarar.

Kom igång billigare

Registrera en domän för 2+ år och få 1 års professionell e-post gratis. Inga dolda steg eller extra installation.

Konfigurera professionell e-post på några minuter

1. Välj din domän

1. Välj din domän

Köp en ny domän med Hostinger eller använd en du redan äger. Om din domän är hos en annan leverantör, guidar vi dig att ansluta den så att din e-post fungerar och din webbplats är igång.

2. Lägg till din e-postadress

3. Börja skicka

Varför köpa domännamn hos Hostinger?

Pålitlig domänregistrator

Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 400+ domänändelser.

Pålitlig domänregistrator

Integritet

När du registrerar en domän kan dina kontaktuppgifter synas i offentliga RDAP/WHOIS-register. För stödda domäntillägg inkluderar Hostinger automatiskt gratis integritetsskydd för att dölja din personliga information från tredje parter.
Integritet

Support dygnet runt

Våra agenter är alltid tillgängliga via livechatt eller e-post och svarar i genomsnitt på mindre än 3 minuter. Ni kommer inte heller att ha problem med att kommunicera, då våra agenter talar över 8 språk flytande.
Support dygnet runt

Snabb installation, enkel hantering

Registrera din domän med några få klick, hantera sedan allt på ett ställe – förnyelser, DNS-inställningar och anslutningar till din webbplats eller e-post.

Snabb installation, enkel hantering

Sök domän med de populäraste domäntilläggen

.se

Visa dina kunder att du gör affärer i .se

258,90  kr258,90  kr /år

.com

Bygg förtroende med den mest kända domänen.

199,90  kr29,90  kr /år

.shop

Visa dina kunder att du gör affärer i .shop

377,90  kr10,90  kr /år

.io

Visa dina kunder att du gör affärer i .io

733,90  kr344,90  kr /år

.icu

Visa dina kunder att du gör affärer i .icu

172,90  kr21,90  kr /år

.xyz

Unik och trendig domän för din framgångsrika verksamhet.

150,90  kr21,90  kr /år

.pro

Demonstrera din skicklighet genom en .pro-domän.

312,90  kr32,90  kr /år

.cloud

Visa dina kunder att du gör affärer i .cloud

280,90  kr21,90  kr /år

Skaffa din e-post med en anpassad domän

Hitta en domän så konfigurerar vi din professionella e-post så att du kan börja skicka på några minuter.

E-post med anpassad domän - FAQ

Hitta en domän så sätter vi upp din professionella e-post så att du kan börja skicka på bara några minuter.

Vad är e-post med egen domän?

Kan jag köpa en domän och email tillsammans?

Vad gör jag om jag redan har en domän?

Är det svårt att konfigurera?

Kan jag använda min e-post med Gmail eller Outlook?

Kan jag skapa flera e-postadresser?

Vad gör jag om jag behöver hjälp?

Vi bryr oss om din integritet

