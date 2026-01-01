Créez un email avec un nom de domaine personnalisé
Créez votre adresse email avec votre nom de domaine personnalisé
Votre marque, dans chaque message
Lorsque votre adresse email utilise votre nom de domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.
E-mail qui inspire confiance
Un e-mail avec un domaine personnalisé aide vos messages à paraître authentiques et fiables, ce qui augmente la probabilité que les gens les ouvrent et y répondent.
Commencer pour moins cher
Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et profitez gratuitement du service de courriel professionnel pendant 1 an. Sans étapes cachées ni configuration supplémentaire.
Configurez un e-mail professionnel en quelques minutes
1. Choisissez votre domaine
2. Ajoutez votre e-mail
3. Commencez à envoyer
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?
Registraire de domaine fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24, 7 j/7
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.
Registraire de domaine fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24, 7 j/7
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.