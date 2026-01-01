Créez un email avec un nom de domaine personnalisé

Email professionnel à partir de CA$ 0.69/mois
Obtenez un domaine et une adresse courriel pendant 12 mois et renforcez la crédibilité de votre marque.
Créez un email avec un nom de domaine personnalisé

Créez votre adresse email avec votre nom de domaine personnalisé

Votre marque, dans chaque message

Lorsque votre adresse email utilise votre nom de domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.

E-mail qui inspire confiance

Un e-mail avec un domaine personnalisé aide vos messages à paraître authentiques et fiables, ce qui augmente la probabilité que les gens les ouvrent et y répondent.

Commencer pour moins cher

Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et profitez gratuitement du service de courriel professionnel pendant 1 an. Sans étapes cachées ni configuration supplémentaire.

Configurez un e-mail professionnel en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Achetez un nouveau nom de domaine avec Hostinger ou utilisez-en un que vous possédez déjà. Si votre nom de domaine est chez un autre fournisseur, nous vous guiderons pour le connecter afin que votre courriel fonctionne et que votre site web reste en ligne.

2. Ajoutez votre e-mail

3. Commencez à envoyer

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire de domaine fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les enregistrements publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la vie privée gratuite pour protéger vos informations personnelles des tiers.
Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Configuration rapide et gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.

Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CA$  27.89CA$  13.99 /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CA$  36.29CA$  2.79 /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CA$  48.89CA$  1.39 /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CA$  94.89CA$  44.69 /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CA$  22.39CA$  2.79 /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

CA$  40.49CA$  4.19 /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CA$  40.49CA$  4.19 /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CA$  50.29CA$  1.39 /an

Obtenez votre adresse email avec un nom de domaine personnalisé

Trouvez un nom de domaine et nous configurerons votre adresse email professionnelle pour que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

FAQ sur l'email avec nom de domaine personnalisé

Trouvez un nom de domaine et nous configurerons votre adresse email professionnelle pour que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

Qu'est-ce qu'un courriel avec un domaine personnalisé ?

Puis-je acheter un nom de domaine et un email ensemble ?

Que faire si j'ai déjà un nom de domaine ?

Est-il difficile à configurer ?

Puis-je connecter mon courriel à Gmail ou Outlook ?

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Et si j'ai besoin d'aide ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

