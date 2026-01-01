E-Mail mit einer eigenen Domain erstellen

Ihre Marke, in jeder Nachricht

Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain nutzt, wirkt Ihr Unternehmen bereits ab der ersten Nachricht professioneller.

E-Mail, die Vertrauen schafft

Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten authentisch und vertrauenswürdig wirken, sodass Menschen sie eher öffnen und beantworten.

Günstiger starten

Registrieren Sie eine Domain für 2+ Jahre und erhalten Sie 1 Jahr professionelle E-Mail kostenlos. Keine versteckten Schritte oder zusätzliche Einrichtung.

Professionelle E-Mails in wenigen Minuten einrichten

1. Ihre Domain auswählen

1. Ihre Domain auswählen

Kaufen Sie eine neue Domain bei Hostinger oder nutzen Sie eine, die Sie bereits besitzen. Wenn Ihre Domain bei einem anderen Anbieter ist, führen wir Sie durch die Verbindung, damit Ihre E-Mails funktionieren und Ihre Website online bleibt.

2. E-Mail-Adresse hinzufügen

3. Senden starten

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
24/7 Support

Unsere Mitarbeiter sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch die Kommunikation wird kein Problem sein, da unsere Mitarbeiter fließend 8+ Sprachen sprechen.
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €9,99  € /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

22,99  €1,99  € /Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

30,99  €0,99  € /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

59,99  €27,99  € /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

13,99  €1,99  € /Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

25,99  €2,99  € /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

25,99  €2,99  € /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

31,99  €0,99  € /Jahr

