أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص
أنشئ بريدك الإلكتروني بدومينك المخصص
علامتك التجارية، في كل رسالة
عندما يستخدم بريدك الإلكتروني دومينك الخاص، يبدو عملك أكثر احترافية من الرسالة الأولى.
بريد إلكتروني يكسب الثقة
يساعد البريد الإلكتروني بنطاق مخصص على أن تبدو رسائلك حقيقية وموثوقة، لذلك من المرجح أن يفتحها الأشخاص ويردوا عليها.
ابدأ بسعر أقل
سجّل دومينًا لمدة عامين أو أكثر واحصل على سنة كاملة من البريد الإلكتروني الاحترافي مجانًا. لا توجد خطوات خفية أو إعدادات إضافية.
إعداد بريد إلكتروني احترافي في دقائق
1. اختر دومينك
2. أضف بريدك الإلكتروني
3. ابدأ بالإرسال
لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟
مسجل دومينات موثوق
تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية
دعم 24/7
إعداد سريع، وإدارة سهلة
سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.
