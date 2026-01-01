أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص

بريد إلكتروني احترافي بدءًا من E£19.00/شهر
احصل على نطاق + بريد إلكتروني لمدة 12 شهرًا وأضف المصداقية لعلامتك التجارية
أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص

أنشئ بريدك الإلكتروني بدومينك المخصص

علامتك التجارية، في كل رسالة

عندما يستخدم بريدك الإلكتروني دومينك الخاص، يبدو عملك أكثر احترافية من الرسالة الأولى.

بريد إلكتروني يكسب الثقة

يساعد البريد الإلكتروني بنطاق مخصص على أن تبدو رسائلك حقيقية وموثوقة، لذلك من المرجح أن يفتحها الأشخاص ويردوا عليها.

ابدأ بسعر أقل

سجّل دومينًا لمدة عامين أو أكثر واحصل على سنة كاملة من البريد الإلكتروني الاحترافي مجانًا. لا توجد خطوات خفية أو إعدادات إضافية.

إعداد بريد إلكتروني احترافي في دقائق

1. اختر دومينك

1. اختر دومينك

اشترِ اسم دومين جديدًا من Hostinger أو استخدم اسم دومين تمتلكه بالفعل. إذا كان اسم الدومين الخاص بك لدى مزود آخر، فسنوجهك خلال عملية ربطه حتى يعمل بريدك الإلكتروني ويبقى موقعك الإلكتروني نشطًا.

2. أضف بريدك الإلكتروني

3. ابدأ بالإرسال

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.

اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية

عند تسجيل نطاق، قد تظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للامتدادات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية لإبقاء معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. ولن تواجه أي صعوبة في التواصل أيضًا، فلديهم وكلاء يتحدثون أكثر من 8 لغات بطلاقة.
إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

عند تسجيل نطاق، قد تظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للامتدادات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية لإبقاء معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. ولن تواجه أي صعوبة في التواصل أيضًا، فلديهم وكلاء يتحدثون أكثر من 8 لغات بطلاقة.
سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

اختر من بين أكثر امتدادات الدومينات شيوعًا

قارن جميع أسعار TLD

.com

نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.

E£  689.00E£  158.29 /سنة

.cloud

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.

E£  1,239.00E£  99.00 /سنة

.shop

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.

E£  1,519.00E£  49.00 /سنة

.io

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.

E£  3,229.00E£  1,519.00 /سنة

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

E£  759.00E£  99.00 /سنة

.info

Show your clients you do business in the .info.

E£  1,379.00E£  149.00 /سنة

.pro

أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.

E£  1,379.00E£  149.00 /سنة

.online

إنه بديل رائع لـ com.، فهو عام وعالمي.

E£  1,709.00E£  49.00 /سنة

احصل على بريدك الإلكتروني بدومين مخصص

ابحث عن دومين وسنقوم بإعداد بريدك الإلكتروني الاحترافي لتبدأ الإرسال في دقائق.

الأسئلة الشائعة حول البريد الإلكتروني مع دومين مخصص

ابحث عن دومين وسنجهز لك بريد إلكتروني احترافي لتبدأ الإرسال في دقائق.

ما هو البريد الإلكتروني بدومين مخصص؟

هل يمكنني شراء دومين وبريد إلكتروني معًا؟

ماذا لو كان لدي دومين بالفعل؟

هل إعداده صعب؟

هل يمكنني ربط بريدي الإلكتروني بـ Gmail أو Outlook؟

هل يمكنني إنشاء عناوين بريد إلكتروني متعددة؟

ماذا لو احتجت إلى مساعدة؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

