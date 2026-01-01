E-mail létrehozása egyéni domainnel
Hozza létre saját egyedi domain e-mail fiókját
Márkád minden üzenetben
Ha az e-mail címe a domainjét használja, vállalkozása már az első üzenettől professzionálisabbnak tűnik.
Bizalmat építő e-mail
A saját domain e-mail cím segít abban, hogy üzenetei valódinak és megbízhatónak tűnjenek, így az emberek nagyobb valószínűséggel nyitják meg és válaszolnak rájuk.
Kezdés olcsóbban
Regisztráljon domaint 2+ évre, és kapjon 1 év professzionális e-mailt ingyen. Nincsenek rejtett lépések vagy további beállítások.
Professzionális e-mail beállítás percek alatt
1. Válassza ki a domainjét
2. E-mail cím hozzáadása
3. Kezdje el a küldést
Miért vásároljak domainnevet a Hostingertől?
Megbízható domainregisztrátor
A Hostinger rendelkezik ICANN-akkreditációval, és 400+ domainkiterjesztést kínál.Tudjon meg többet a domainekről
Adatvédelem
Nonstop támogatás
Gyors beállítás, könnyű kezelhetőség.
Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd mindent kezelhet egy helyen – a megújításokat, a DNS-beállításokat és a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásokat.
Megbízható domainregisztrátor
A Hostinger rendelkezik ICANN-akkreditációval, és 400+ domainkiterjesztést kínál.Tudjon meg többet a domainekről
Adatvédelem
Nonstop támogatás
Gyors beállítás, könnyű kezelhetőség.
Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd mindent kezelhet egy helyen – a megújításokat, a DNS-beállításokat és a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásokat.