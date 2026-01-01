E-mail létrehozása egyéni domainnel

Hozza létre saját egyedi domain e-mail fiókját

Márkád minden üzenetben

Ha az e-mail címe a domainjét használja, vállalkozása már az első üzenettől professzionálisabbnak tűnik.

Bizalmat építő e-mail

A saját domain e-mail cím segít abban, hogy üzenetei valódinak és megbízhatónak tűnjenek, így az emberek nagyobb valószínűséggel nyitják meg és válaszolnak rájuk.

Kezdés olcsóbban

Regisztráljon domaint 2+ évre, és kapjon 1 év professzionális e-mailt ingyen. Nincsenek rejtett lépések vagy további beállítások.

Professzionális e-mail beállítás percek alatt

1. Válassza ki a domainjét

1. Válassza ki a domainjét

Vásároljon új domaint a Hostingernél, vagy használjon egy már meglévőt. Ha domainje egy másik szolgáltatónál van, végigvezetjük a csatlakoztatás folyamatán, hogy e-mailje működjön, és webhelye online maradjon.

2. E-mail cím hozzáadása

3. Kezdje el a küldést

Miért vásároljak domainnevet a Hostingertől?

Megbízható domainregisztrátor

A Hostinger rendelkezik ICANN-akkreditációval, és 400+ domainkiterjesztést kínál.

Tudjon meg többet a domainekről
Válasszon a legnépszerűbb domain kiterjesztések közül

.com

Legyen bizalomkeltő ezzel a jól ismert domainnévvel!

6 859  Ft1 199  Ft /év

.online

A .com nagyszerű alternatívája. Általános és univerzális.

13 819  Ft389  Ft /év

.shop

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .shopon üzletel.

13 439  Ft389  Ft /év

.io

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .io-n dolgozik.

26 109  Ft12 289  Ft /év

.icu

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.

6 139  Ft769  Ft /év

.xyz

Egyedi és felkapott domain sikeres vállalkozása számára.

5 379  Ft769  Ft /év

.pro

Bizonyítsa szakértelmét egy .pro domain segítségével.

11 129  Ft1 149  Ft /év

.cloud

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .cloud felhőben dolgozik.

9 979  Ft769  Ft /év

Email egyedi domain GYIK

Mi az az egyedi domainnel rendelkező e-mail?

Vásárolhatok domaint és e-mailt együtt?

Mi van, ha már van domainje?

Nehéz beüzemelni?

Összekapcsolhatom az e-mail fiókomat a Gmaillel vagy az Outlookkal?

Létrehozhatok több e-mail címet?

Mi van, ha segítségre van szükségem?

Törődünk személyes adatai biztonságával

