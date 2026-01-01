أنشئ بريدًا إلكترونيًا بدومين مخصص
أنشئ حساب بريد إلكتروني لدومينك المخصص
علامتك التجارية، في كل رسالة
عندما يستخدم بريدك الإلكتروني دومينك، يبدو عملك أكثر احترافية من الرسالة الأولى.
بريد إلكتروني يكسب الثقة
يساعد البريد الإلكتروني ذو النطاق المخصص رسائلك على أن تبدو حقيقية وموثوقة، مما يزيد من احتمالية فتحها والرد عليها.
ابدأ بأقل
سجّل دومينًا لمدة عامين أو أكثر واحصل على سنة كاملة من البريد الإلكتروني الاحترافي مجانًا. لا توجد خطوات مخفية أو إعدادات إضافية.
قم بإعداد بريد إلكتروني احترافي في دقائق
1. اختر الدومين الخاص بك
2. أضف بريدك الإلكتروني
3. ابدأ بالإرسال
لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟
مسجل دومينات موثوق
تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية
دعم 24/7
إعداد سريع، وإدارة سهلة
سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.
