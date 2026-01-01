Crea un email con un dominio personalizado
Crea tu email de dominio personalizado
Tu marca, en cada mensaje
Cuando tu email usa tu dominio, tu negocio se ve más profesional desde el primer mensaje.
Correo electrónico que genera confianza
Un correo electrónico con dominio personalizado ayuda a que tus mensajes parezcan reales y fiables, por lo que es más probable que la gente los abra y responda.
Empezar por menos
Registra un dominio durante 2 años o más y obtén 1 año de email profesional gratis. Sin pasos ocultos ni configuración adicional.
Configurar correo electrónico profesional en minutos
1. Elige tu dominio
2. Añade tu email
3. Empieza a enviar
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Registrador de dominios de confianza
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Saber más sobre dominios
Privacidad
Asistencia 24/7
Configuración rápida, fácil administración
Registra tu dominio en unos pocos clics, luego gestiona todo en un solo lugar: renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o correo electrónico.
