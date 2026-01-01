أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص
أنشئ بريد إلكتروني لدومينك المخصص
علامتك التجارية، في كل رسالة
عندما يستخدم بريدك الإلكتروني دومينك، يبدو عملك أكثر احترافية من الرسالة الأولى.
بريد إلكتروني يحوز الثقة
يساعد البريد الإلكتروني بنطاق خاص رسائلك على أن تبدو حقيقية وموثوقة، لذلك من المرجح أن يفتحها الأشخاص ويردوا عليها.
ابدأ بسعر أقل
سجّل دومينًا لمدة سنتين أو أكثر واحصل على سنة واحدة من البريد الإلكتروني الاحترافي مجانًا. لا توجد خطوات مخفية أو إعدادات إضافية.
إعداد بريد إلكتروني احترافي في دقائق
1. اختر دومينك
2. أضف بريدك الإلكتروني
3. ابدأ بإرسال
لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟
مسجل دومينات موثوق
تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم 400+ امتدادًا للدومين.اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية
دعم 24/7
إعداد سريع، وإدارة سهلة
سجّل دومينك ببضع نقرات، ثم أدِر كل شيء في مكان واحد: التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.
