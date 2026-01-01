أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص

أنشئ بريدًا إلكترونيًا باستخدام دومين مخصص

أنشئ بريد إلكتروني لدومينك المخصص

علامتك التجارية، في كل رسالة

عندما يستخدم بريدك الإلكتروني دومينك، يبدو عملك أكثر احترافية من الرسالة الأولى.

بريد إلكتروني يحوز الثقة

يساعد البريد الإلكتروني بنطاق خاص رسائلك على أن تبدو حقيقية وموثوقة، لذلك من المرجح أن يفتحها الأشخاص ويردوا عليها.

ابدأ بسعر أقل

سجّل دومينًا لمدة سنتين أو أكثر واحصل على سنة واحدة من البريد الإلكتروني الاحترافي مجانًا. لا توجد خطوات مخفية أو إعدادات إضافية.

إعداد بريد إلكتروني احترافي في دقائق

1. اختر دومينك

1. اختر دومينك

اشترِ دومينًا جديدًا مع Hostinger أو استخدم دومينًا تمتلكه بالفعل. إذا كان دومينك لدى مزود آخر، سنرشدك لتوصيله حتى يعمل بريدك الإلكتروني ويبقى موقعك الإلكتروني نشطًا.

2. أضف بريدك الإلكتروني

3. ابدأ بإرسال

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم 400+ امتدادًا للدومين.

مسجل دومينات موثوق

الخصوصية

عند تسجيلك نطاقًا، قد تظهر تفاصيل اتصالك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للامتدادات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية للحفاظ على معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
الخصوصية

دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. لن تواجه صعوبة في التواصل أيضًا، مع وكلاء يتقنون أكثر من 8 لغات.
دعم 24/7

إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجّل دومينك ببضع نقرات، ثم أدِر كل شيء في مكان واحد: التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

إعداد سريع، وإدارة سهلة

اكتشف المزيد عن النطاقات
اختر من بين أكثر الدومينات شيوعًا

.com

نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.

19.99  US$0.01  US$ /سنة

.online

إنه بديل رائع لـ com.، فهو عام وعالمي.

35.99  US$0.99  US$ /سنة

.shop

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.

34.99  US$0.99  US$ /سنة

.io

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.

67.99  US$31.99  US$ /سنة

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

15.99  US$1.99  US$ /سنة

.xyz

دومين فريد ورائع لعملك الناجح.

13.99  US$1.99  US$ /سنة

.pro

أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.

28.99  US$2.99  US$ /سنة

.cloud

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.

25.99  US$1.99  US$ /سنة

احصل على بريدك الإلكتروني بدومين مخصص

ابحث عن دومين وسنعدّ بريدك الإلكتروني الاحترافي لتتمكن من بدء الإرسال في دقائق.

الأسئلة الشائعة حول البريد الإلكتروني مع دومين مخصّص

ابحث عن دومين وسنُعدّ لك بريدك الإلكتروني الاحترافي لتبدأ الإرسال في دقائق.

ما هو البريد الإلكتروني مع دومين مخصص؟

هل يمكنني شراء دومين وبريد إلكتروني معًا؟

ماذا لو كان لدي دومين بالفعل؟

هل تنصيبه صعب؟

هل يمكنني ربط بريدي الإلكتروني بـ Gmail أو Outlook؟

هل يمكنني إنشاء عناوين بريد إلكتروني متعددة؟

ماذا لو احتجت إلى مساعدة؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

