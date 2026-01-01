Maak een e-mail met een eigen domein
Maak je aangepaste domein e-mailadres aan
Jouw merk, in elke boodschap
Als je e-mail je domein gebruikt, ziet je bedrijf er vanaf het eerste bericht professioneler uit.
E-mail dat vertrouwen wekt
Een e-mailadres met een eigen domein helpt je berichten er echt en betrouwbaar uit te zien, zodat mensen ze eerder openen en beantwoorden.
Ga aan de slag voor minder
Registreer een domein voor 2 jaar of langer en ontvang 1 jaar professionele e-mail gratis. Geen verborgen stappen of extra installatie.
Stel professionele e-mail in enkele minuten in
1. Kies je domein
2. Voeg je e-mail toe
3. Begin met verzenden
Waarom domeinnamen bij Hostinger kopen?
Betrouwbare domeinregistrar
Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.Meer informatie over domeinen
Privacy
24/7 ondersteuning
Snelle installatie, eenvoudig beheer
Registreer je domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met je website of e-mail.
