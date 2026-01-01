Maak een e-mail met een eigen domein

Professionele e-mail vanaf €0,45/maand
Neem een domein en e-mail voor 12 maanden en geef je merk geloofwaardigheid
Maak je aangepaste domein e-mailadres aan

Jouw merk, in elke boodschap

Als je e-mail je domein gebruikt, ziet je bedrijf er vanaf het eerste bericht professioneler uit.

E-mail dat vertrouwen wekt

Een e-mailadres met een eigen domein helpt je berichten er echt en betrouwbaar uit te zien, zodat mensen ze eerder openen en beantwoorden.

Ga aan de slag voor minder

Registreer een domein voor 2 jaar of langer en ontvang 1 jaar professionele e-mail gratis. Geen verborgen stappen of extra installatie.

Stel professionele e-mail in enkele minuten in

1. Kies je domein

Koop een nieuw domein bij Hostinger of gebruik er een die je al bezit. Als je domein bij een andere provider is, begeleiden we je bij het koppelen ervan, zodat je e-mail werkt en je website live blijft.

2. Voeg je e-mail toe

3. Begin met verzenden

Waarom domeinnamen bij Hostinger kopen?

Betrouwbare domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.

Privacy

Wanneer je een domein registreert, kunnen jouw contactgegevens verschijnen in openbare RDAP/WHOIS-records. Voor ondersteunde extensies voegt Hostinger automatisch gratis privacybescherming toe om jouw persoonlijke informatie verborgen te houden voor derden.
24/7 ondersteuning

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar via livechat of e-mail en reageren gemiddeld in minder dan 3 minuten. Je zult ook geen moeite hebben met communiceren, aangezien onze medewerkers vloeiend zijn in meer dan 8 talen.
Snelle installatie, eenvoudig beheer

Registreer je domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met je website of e-mail.

Kies uit de meest populaire domeinextensies

Vergelijk alle TLD-prijzen

.nl

Laat je klanten zien dat je zaken doet in .nl.

€  9,99€  4,99 /jaar

.com

Bouw vertrouwen op met het bekendste domein.

€  16,99€  0,01 /jaar

.online

Een alternatief voor .com. Generiek en universeel.

€  33,99€  0,99 /jaar

.io

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .io.

€  63,99€  29,99 /jaar

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

€  14,99€  1,99 /jaar

.xyz

Een uniek en trendy domein voor je bedrijf.

€  13,99€  1,99 /jaar

.pro

Toon je vaardigheden met een .pro-domein.

€  26,99€  2,99 /jaar

.cloud

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .cloud.

€  24,99€  1,99 /jaar

Ontvang je e-mail met een aangepast domein

Vind een domein en we stellen je professionele e-mail in, zodat je binnen enkele minuten kunt beginnen met versturen.

E-mail met eigen domein FAQ's

Vind een domein en we stellen je professionele e-mailadres in, zodat je binnen enkele minuten kunt beginnen met versturen.

Wat is een e-mail met een eigen domein?

Kan ik een domein en e-mail samen kopen?

Wat als ik al een domeinnaam heb?

Is het moeilijk om in te stellen?

Kan ik mijn e-mail integreren met Gmail of Outlook?

Kun je meerdere e-mailadressen aanmaken?

Wat als ik hulp nodig heb?

Wij geven om jouw privacy

