Crea un email con un dominio personalizado

Email profesional desde MX$ 12.99/mes
Obtén dominio + email por 12 meses y añade credibilidad a tu marca
Crea un email con un dominio personalizado

Crea tu email de dominio personalizado

Tu marca, en cada mensaje

Cuando tu email utiliza tu dominio, tu negocio luce más profesional desde el primer mensaje.

Correo electrónico que genera confianza

Un correo electrónico con dominio personalizado ayuda a que tus mensajes se vean auténticos y confiables, por lo que es más probable que la gente los abra y responda.

Empieza por menos

Registra un dominio durante 2 años o más y obtén 1 año de email profesional gratis. Sin pasos ocultos ni configuración adicional.

Configura un correo electrónico profesional en minutos

1. Elige tu dominio

1. Elige tu dominio

Compra un nuevo dominio con Hostinger o usa uno que ya tengas. Si tu dominio está con otro proveedor, te guiaremos para conectarlo para que tu email funcione y tu sitio web siga funcionando.

2. Añade tu email

3. Empieza a enviar

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Saber más sobre dominios
Registrador de dominios de confianza

Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Privacidad

Soporte 24/7

Nuestros agentes siempre están disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco tendrá problemas para comunicarse, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Soporte 24/7

Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics, y gestiona todo en un solo lugar — renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Configuración rápida, fácil administración

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Saber más sobre dominios
Registrador de dominios de confianza

Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Privacidad

Soporte 24/7

Nuestros agentes siempre están disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco tendrá problemas para comunicarse, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Soporte 24/7

Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics, y gestiona todo en un solo lugar — renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Configuración rápida, fácil administración

Elige entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.mx

Atrae clientes mexicanos con un dominio .mx

MX$  816.99MX$  99.99 /año

.com

Inspira confianza con este dominio reconocido.

MX$  329.99MX$  0.01 /año

.shop

Potencia tu tienda con los dominios .shop

MX$  714.99MX$  20.99 /año

.io

Tu proyecto tecnológico en internet con los dominios .io

MX$  1,388.99MX$  653.99 /año

.icu

Muéstrale al mundo que haces negocios con dominios .icu

MX$  326.99MX$  40.99 /año

.xyz

Un dominio único y popular para el éxito de tu negocio.

MX$  285.99MX$  40.99 /año

.pro

Demuestra tus habilidades con un dominio .pro

MX$  591.99MX$  61.99 /año

.cloud

Potencia tus proyectos en la nube con un dominio .cloud

MX$  530.99MX$  40.99 /año

Consigue tu email con un dominio personalizado

Encuentra un dominio y configuraremos tu correo electrónico profesional para que puedas empezar a enviar en minutos.

Preguntas frecuentes: Email con dominio personalizado

Encuentra un dominio y configuraremos tu correo electrónico profesional para que puedas empezar a enviar en minutos.

¿Qué es un email con un dominio personalizado?

¿Puedo adquirir un dominio y email juntos?

¿Qué hago si ya tengo un dominio?

¿Es difícil de configurar?

¿Puedo usar mi email con Gmail o Outlook?

¿Puedo crear varias direcciones de correo electrónico?

¿Y si necesito ayuda?

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.