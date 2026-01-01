Buat email dengan domain Anda sendiri

Email Profesional mulai dari Rp6.900 per bulan
Dapatkan domain + email selama 12 bulan dan tambahkan kredibilitas pada merek Anda
Buat email dengan domain Anda sendiri

Buat email domain kustom Anda

Brand Anda, dalam setiap pesan

Saat email Anda menggunakan domain Anda, bisnis Anda terlihat lebih profesional sejak pesan pertama.

Email yang membangun kepercayaan

Email dengan domain kustom membantu pesan Anda terlihat asli dan dapat diandalkan, sehingga orang lebih mungkin untuk membuka dan membalasnya.

Mulai lebih hemat

Daftar domain minimal 2 tahun dan dapatkan email profesional gratis selama 1 tahun. Tidak ada langkah tersembunyi atau pengaturan tambahan.

Setup email profesional dalam sekejap

1. Pilih domain

1. Pilih domain

Beli domain baru dengan Hostinger atau gunakan yang sudah Anda miliki. Jika domain Anda berada di penyedia lain, kami akan memandu Anda untuk menghubungkannya agar email Anda berfungsi dan website Anda tetap aktif.

2. Tambah email Anda

3. Mulai kirim

Mengapa cari domain di Hostinger?

Registrar domain tepercaya

Hostinger telah terakreditasi ICANN dengan 400+ pilihan ekstensi domain.

Temukan info lengkapnya tentang domain
Registrar domain tepercaya

Privasi

Saat Anda mendaftarkan domain, detail kontak Anda mungkin muncul di catatan publik RDAP/WHOIS. Untuk ekstensi yang didukung, Hostinger secara otomatis menyertakan perlindungan privasi gratis untuk menjaga informasi pribadi Anda tetap tersembunyi dari pihak ketiga.
Privasi

Bantuan 24/7

Agen kami selalu tersedia di live chat atau email, dengan waktu respons rata-rata kurang dari 3 menit. Anda juga tidak akan kesulitan berkomunikasi, karena agen kami fasih dalam 8+ bahasa.
Bantuan 24/7

Setup dan kelola mudah

Daftarkan domain Anda hanya beberapa klik, lalu kelola semuanya di satu tempat – perpanjangan, pengaturan DNS, dan koneksi ke website atau email Anda.

Setup dan kelola mudah

Registrar domain tepercaya

Hostinger telah terakreditasi ICANN dengan 400+ pilihan ekstensi domain.

Temukan info lengkapnya tentang domain
Registrar domain tepercaya

Privasi

Saat Anda mendaftarkan domain, detail kontak Anda mungkin muncul di catatan publik RDAP/WHOIS. Untuk ekstensi yang didukung, Hostinger secara otomatis menyertakan perlindungan privasi gratis untuk menjaga informasi pribadi Anda tetap tersembunyi dari pihak ketiga.
Privasi

Bantuan 24/7

Agen kami selalu tersedia di live chat atau email, dengan waktu respons rata-rata kurang dari 3 menit. Anda juga tidak akan kesulitan berkomunikasi, karena agen kami fasih dalam 8+ bahasa.
Bantuan 24/7

Setup dan kelola mudah

Daftarkan domain Anda hanya beberapa klik, lalu kelola semuanya di satu tempat – perpanjangan, pengaturan DNS, dan koneksi ke website atau email Anda.

Setup dan kelola mudah

Tersedia berbagai pilihan domain murah dan populer

Bandingkan semua harga TLD

.id

Sukseskan bisnis di pasar Indonesia dengan domain .id.

Rp  252.900Rp  210.900 /tahun

.com

Bangun kepercayaan dengan domain terbaik.

Rp  209.900Rp  6.900 /tahun

.online

Pilihan terbaik selain .com: populer dan universal.

Rp  596.900Rp  16.900 /tahun

.io

Optimalkan bisnis teknologi dengan domain io.

Rp  1.126.900Rp  529.900 /tahun

.icu

Optimalkan bisnis Anda dengan domain populer.

Rp  264.900Rp  32.900 /tahun

.xyz

Domain unik & trending untuk kesuksesan bisnis Anda.

Rp  231.900Rp  32.900 /tahun

.pro

Promosikan keahlian profesional Anda dengan domain pro.

Rp  480.900Rp  49.900 /tahun

.cloud

Optimalkan bisnis Anda dengan domain populer.

Rp  430.900Rp  32.900 /tahun

Dapatkan email Anda dengan domain kustom

Temukan domain dan kami akan menyiapkan email profesional Anda agar Anda bisa mulai mengirim dalam hitungan menit.

Tanya jawab (FAQ) email dengan domain kustom

Temukan domain dan kami akan menyiapkan email profesional Anda agar Anda bisa mulai mengirim dalam hitungan menit.

Apa itu email dengan domain kustom?

Apakah saya bisa beli domain dan email sekaligus?

Bagaimana jika saya sudah punya domain?

Apakah sulit untuk setup?

Bisakah saya menghubungkan email saya ke Gmail atau Outlook?

Bisakah saya membuat beberapa alamat email?

Bagaimana kalau saya butuh bantuan?

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.