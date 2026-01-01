Створити електронну пошту з власним доменом

Професійна пошта від 19,00 ₴/міс.
Отримайте домен + пошту на 12 місяців та додайте довіри своєму бренду
Бренд у кожному повідомленні

Електронна пошта з доменом робить бізнес професійнішим вже з першого повідомлення.

Лист, що здобуває довіру

Електронна пошта з власним доменом допомагає вашим повідомленням виглядати справжніми та надійними, тому люди частіше відкриватимуть їх та відповідатимуть.

Почати дешевше

Зареєструйте домен на 2+ роки та отримайте 1 рік професійної пошти безплатно. Жодних прихованих кроків чи додаткових налаштувань.

Налаштуйте професійну пошту за лічені хвилини

1. Виберіть домен

Купіть новий домен на Hostinger або використовуйте той, що у вас вже є. Якщо ваш домен у іншого провайдера, ми допоможемо вам його підключити, щоб ваша пошта працювала, а ваш сайт залишався доступним.

2. Додайте електронну адресу

3. Надсилайте

Чому варто купити домен в Hostinger?

Надійний реєстратор доменів

Hostinger акредитований ICANN і пропонує 400+ доменних розширень.

Конфіденційність

Коли ви реєструєте домен, ваші контактні дані можуть з'явитися в публічних записах RDAP/WHOIS. Для підтримуваних розширень Hostinger автоматично включає безкоштовний захист приватності, щоб приховати вашу особисту інформацію від третіх сторін.
Підтримка 24/7

Наші агенти завжди доступні в живому чаті або електронною поштою і відповідають у середньому менш ніж за 3 хвилини. Також не виникне проблем зі спілкуванням, оскільки агенти вільно володіють 8+ мовами.
Швидке налаштування і просте управління

Зареєструйте домен за кілька кліків, а потім керуйте всім в одному місці — поновленнями, налаштуваннями DNS та підключеннями до вебсайту або пошти.

Популярні доменні зони

.com

Зміцніть довіру за допомогою цього відомого домену.

649,00  ₴229,00  ₴ /рік

.online

Це чудова альтернатива .com – універсальний домен.

1.489,00  ₴49,00  ₴ /рік

.shop

Домен .shop – максимум свободи для бізнесу.

1.449,00  ₴49,00  ₴ /рік

.io

Створіть оригінальну адресу сайту з доменом .io.

2.809,00  ₴1.329,00  ₴ /рік

.icu

Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...

669,00  ₴89,00  ₴ /рік

.xyz

Унікальний та актуальний домен для успішного бізнесу.

579,00  ₴89,00  ₴ /рік

.pro

Домен .pro – продемонструйте свій професіоналізм.

1.199,00  ₴129,00  ₴ /рік

.cloud

Для бізнесу, який використовує хмарні технології.

1.079,00  ₴89,00  ₴ /рік

Отримайте корпоративну пошту з власним доменом

Знайдіть домен, і ми налаштуємо професійну пошту, щоб надсилати листи за лічені хвилини.

Поширені запитання про електронну пошту з користувацьким доменом

Знайдіть домен, і ми налаштуємо корпоративну пошту, щоб ви могли почати надсилати листи за лічені хвилини.

Що таке електронна пошта з власним доменом?

Чи можу я придбати домен та пошту разом?

Що робити, якщо у мене вже є домен?

Чи важко налаштувати?

Чи можна використовувати пошту з Gmail або Outlook?

Можу я створити кілька електронних адрес?

А що, якщо мені потрібна допомога?

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.