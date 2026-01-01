Створити електронну пошту з власним доменом
Створити акаунт пошти з власним доменом
Бренд у кожному повідомленні
Електронна пошта з доменом робить бізнес професійнішим вже з першого повідомлення.
Лист, що здобуває довіру
Електронна пошта з власним доменом допомагає вашим повідомленням виглядати справжніми та надійними, тому люди частіше відкриватимуть їх та відповідатимуть.
Почати дешевше
Зареєструйте домен на 2+ роки та отримайте 1 рік професійної пошти безплатно. Жодних прихованих кроків чи додаткових налаштувань.
Налаштуйте професійну пошту за лічені хвилини
1. Виберіть домен
2. Додайте електронну адресу
3. Надсилайте
Чому варто купити домен в Hostinger?
Надійний реєстратор доменів
Hostinger акредитований ICANN і пропонує 400+ доменних розширень.Більше про домени
Конфіденційність
Підтримка 24/7
Швидке налаштування і просте управління
Зареєструйте домен за кілька кліків, а потім керуйте всім в одному місці — поновленнями, налаштуваннями DNS та підключеннями до вебсайту або пошти.
