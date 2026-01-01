একটি কাস্টম ডোমেইন সহ ইমেইল তৈরি করুন

প্রফেশনাল ইমেইল ৳49.00/মাস থেকে
১২ মাসের জন্য ডোমেইন + ইমেইল পান এবং আপনার ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ান
একটি কাস্টম ডোমেইন সহ ইমেইল তৈরি করুন

আপনার কাস্টম ডোমেইন ইমেইল তৈরি করুন

আপনার ব্র্যান্ড, প্রতিটি বার্তায়

যখন আপনার ইমেইল আপনার ডোমেইন ব্যবহার করে, তখন আপনার ব্যবসাকে প্রথম বার্তা থেকেই আরও পেশাদার দেখায়।

ইমেল যা বিশ্বাস অর্জন করে

একটি কাস্টম ডোমেইন ইমেল আপনার বার্তাগুলিকে বাস্তব এবং নির্ভরযোগ্য দেখাতে সাহায্য করে, যাতে লোকেরা সেগুলি খুলতে এবং উত্তর দিতে আরও আগ্রহী হয়।

কম খরচে শুরু করুন

একটি ডোমেইন ২+ বছরের জন্য রেজিস্টার করুন এবং ১ বছরের জন্য প্রফেশনাল ইমেইল বিনামূল্যে পান। কোনো লুকানো ধাপ অথবা অতিরিক্ত সেটআপের প্রয়োজন নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পেশাদার ইমেইল সেটআপ করুন

1. আমার ডোমেইন বেছে নিন

1. আমার ডোমেইন বেছে নিন

Hostinger-এর সাথে একটি নতুন ডোমেইন কিনুন অথবা আপনার নিজের একটি ব্যবহার করুন। আপনার ডোমেইন যদি অন্য কোনো প্রোভাইডারের কাছে থাকে, তাহলে আমরা আপনাকে এটি কানেক্ট করার জন্য গাইড করব যাতে আপনার ইমেইল কাজ করে এবং আপনার ওয়েবসাইট লাইভ থাকে।

2. আপনার ইমেইল যোগ করুন

3. পাঠানো শুরু করুন

Hostinger থেকে কেন ডোমেইনের নাম কিনবেন?

সবচেয়ে জনপ্রিয় ডোমেইনগুলি থেকে বেছে নিন

.com

এই সুপরিচিত ডোমেইন দিয়ে আস্থা তৈরি করুন।

৳  1,779.00৳  408.87 /বছর

.cloud

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .cloud-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,189.00৳  249.00 /বছর

.shop

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .shop-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,909.00৳  129.00 /বছর

.io

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .io-তে ব্যবসা করেন।

৳  8,339.00৳  3,929.00 /বছর

.icu

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .icu-তে ব্যবসা করেন।

৳  1,969.00৳  249.00 /বছর

.info

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .info-তে ব্যবসা করেন।

৳  3,559.00৳  369.00 /বছর

.pro

একটি .pro ডোমেইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফিল্ডে আপনার দক্ষতা প্...

৳  3,559.00৳  369.00 /বছর

.online

এটি .com-এর একটি দুর্দান্ত বিকল্প। ব্রড, জেনেরিক এবং ইউনিভা...

৳  4,419.00৳  129.00 /বছর

একটি কাস্টম ডোমেইন সহ আপনার ইমেইল পান

একটি ডোমেইন খুঁজুন এবং আমরা আপনার পেশাদার ইমেল সেট আপ করব যাতে আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে পাঠানো শুরু করতে পারেন।

কাস্টম ডোমেইন সহ ইমেইল FAQ

কাস্টম ডোমেইন সহ ইমেইল কী?

আমি কি ডোমেইন এবং ইমেল একসাথে কিনতে পারি?

আমার যদি ইতিমধ্যেই একটি ডোমেইন থাকে?

এটা কি সেট আপ করা কঠিন?

আমি কি আমার ইমেইলটি Gmail অথবা Outlook-এর সাথে ব্যবহার করতে পারি?

আমি কি একাধিক ইমেল ঠিকানা তৈরি করতে পারি?

যদি আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কী হবে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

