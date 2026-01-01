একটি কাস্টম ডোমেইন সহ ইমেইল তৈরি করুন
আপনার কাস্টম ডোমেইন ইমেইল তৈরি করুন
আপনার ব্র্যান্ড, প্রতিটি বার্তায়
যখন আপনার ইমেইল আপনার ডোমেইন ব্যবহার করে, তখন আপনার ব্যবসাকে প্রথম বার্তা থেকেই আরও পেশাদার দেখায়।
ইমেল যা বিশ্বাস অর্জন করে
একটি কাস্টম ডোমেইন ইমেল আপনার বার্তাগুলিকে বাস্তব এবং নির্ভরযোগ্য দেখাতে সাহায্য করে, যাতে লোকেরা সেগুলি খুলতে এবং উত্তর দিতে আরও আগ্রহী হয়।
কম খরচে শুরু করুন
একটি ডোমেইন ২+ বছরের জন্য রেজিস্টার করুন এবং ১ বছরের জন্য প্রফেশনাল ইমেইল বিনামূল্যে পান। কোনো লুকানো ধাপ অথবা অতিরিক্ত সেটআপের প্রয়োজন নেই।
কয়েক মিনিটের মধ্যে পেশাদার ইমেইল সেটআপ করুন
1. আমার ডোমেইন বেছে নিন
2. আপনার ইমেইল যোগ করুন
3. পাঠানো শুরু করুন
Hostinger থেকে কেন ডোমেইনের নাম কিনবেন?
বিশ্বস্ত ডোমেইন রেজিস্ট্রার
হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং ৪০০+ ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।ডোমেইন সম্পর্কে আরও জানুন
গোপনীয়তা
২৪/৭ সাপোর্ট
সেটআপ করা যায় দ্রুত, ম্যানেজ করা সহজ
কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং সবকিছু এক জায়গা থেকে ম্যানেজ করুন — রিনিউয়াল, ডিএনএস সেটিংস এবং আপনার ওয়েবসাইট বা ইমেলের সাথে কানেকশন।
