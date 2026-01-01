Creează un email cu un domeniu personalizat
Creează-ți emailul de domeniu personalizat
Marca ta, în fiecare mesaj
Când adresa ta de email folosește domeniul tău, afacerea ta pare mai profesională încă de la primul mesaj.
Email care câștigă încredere
Un email cu domeniu personalizat ajută mesajele tale să pară autentice și de încredere, astfel încât oamenii sunt mai predispuși să le deschidă și să răspundă.
Începe pentru mai puțin
Înregistrează un domeniu pentru 2 ani sau mai mult și primești 1 an de email profesional gratuit. Fără pași ascunși sau configurare suplimentară.
Configurează email profesional în câteva minute
1. Alege-ți domeniul
2. Adaugă emailul tău
3. Începe să trimiți
De ce să cumperi nume de domenii de la Hostinger?
Furnizor de domenii de încredere
Hostinger este acreditat de ICANN și oferă peste 400 de extensii de domenii.Află mai multe despre domenii
Confidențialitate
Asistență 24/7
Configurare rapidă, gestionare ușoară
Înregistrează-ți domeniul în câteva clickuri, apoi gestionează totul dintr-un singur loc — reînnoiri, setări DNS și conexiuni la site-ul sau emailul tău.
Furnizor de domenii de încredere
Hostinger este acreditat de ICANN și oferă peste 400 de extensii de domenii.Află mai multe despre domenii
Confidențialitate
Asistență 24/7
Configurare rapidă, gestionare ușoară
Înregistrează-ți domeniul în câteva clickuri, apoi gestionează totul dintr-un singur loc — reînnoiri, setări DNS și conexiuni la site-ul sau emailul tău.