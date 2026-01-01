Eine E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain erstellen

Professionelle E-Mail ab 0,45 €/Monat
Erhalten Sie Domain + E-Mail für 12 Monate und verleihen Sie Ihrer Marke Glaubwürdigkeit
Eine E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain erstellen

Erstellen Sie Ihre individuelle Domain-E-Mail-Adresse

Ihre Marke, in jeder Nachricht

Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen von der ersten Nachricht an professioneller.

E-Mail, die Vertrauen schafft

Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten echt und vertrauenswürdig wirken, sodass sie eher geöffnet und beantwortet werden.

Jetzt günstiger starten

Registrieren Sie eine Domain für 2 Jahre oder länger und erhalten Sie 1 Jahr lang professionelle E-Mail kostenlos. Keine versteckten Schritte oder zusätzliche Einrichtung.

Professionelle E-Mail in wenigen Minuten einrichten

1. Wählen Sie Ihre Domain

1. Wählen Sie Ihre Domain

Kaufen Sie eine neue Domain bei Hostinger oder nutzen Sie eine, die Sie bereits besitzen. Wenn Ihre Domain bei einem anderen Anbieter ist, unterstützen wir Sie dabei, sie zu verbinden, damit Ihre E-Mail funktioniert und Ihre Website online bleibt.

2. Ihre E-Mail hinzufügen

3. Versand starten

Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen.

Mehr über Domains erfahren
Privatsphäre

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP-/WHOIS-Datensätzen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen beinhaltet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Daten vor Dritten auszublenden.
24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail verfügbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Schwierigkeiten haben, da unsere Agenten 8+ Sprachen fließend beherrschen.
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Privatsphäre

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP-/WHOIS-Datensätzen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen beinhaltet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Daten vor Dritten auszublenden.
24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail verfügbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Schwierigkeiten haben, da unsere Agenten 8+ Sprachen fließend beherrschen.
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Beliebteste Domainendung auswählen

Alle TLD-Preise vergleichen

.de

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .de-Gebiet tätig sind.

11,99  €0,99  € /Jahr

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €0,01  € /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

33,99  €0,99  € /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

63,99  €29,99  € /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99  €1,99  € /Jahr

.xyz

Einzigartige und trendige Domain für Ihren Erfolg.

13,99  €1,99  € /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

26,99  €2,99  € /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

24,99  €1,99  € /Jahr

Holen Sie sich Ihre E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain

Finden Sie eine Domain und wir richten Ihre professionelle E-Mail ein, damit Sie in wenigen Minuten mit dem Versand beginnen können.

E-Mail mit benutzerdefinierter Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie eine Domain, und wir richten Ihre professionelle E-Mail ein, damit Sie in wenigen Minuten mit dem Versand beginnen können.

Was ist eine E-Mail mit einer eigenen Domain?

Kann ich eine Domain und E-Mail zusammen kaufen?

Was ist, wenn Sie bereits eine Domain haben?

Ist es schwierig einzurichten?

Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verbinden?

Können Sie mehrere E-Mail-Adressen erstellen?

Was, wenn Sie Hilfe brauchen?

