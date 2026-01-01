Eine E-Mail mit einer benutzerdefinierten Domain erstellen
Erstellen Sie Ihre individuelle Domain-E-Mail-Adresse
Ihre Marke, in jeder Nachricht
Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen von der ersten Nachricht an professioneller.
E-Mail, die Vertrauen schafft
Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten echt und vertrauenswürdig wirken, sodass sie eher geöffnet und beantwortet werden.
Jetzt günstiger starten
Registrieren Sie eine Domain für 2 Jahre oder länger und erhalten Sie 1 Jahr lang professionelle E-Mail kostenlos. Keine versteckten Schritte oder zusätzliche Einrichtung.
Professionelle E-Mail in wenigen Minuten einrichten
1. Wählen Sie Ihre Domain
2. Ihre E-Mail hinzufügen
3. Versand starten
Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen.Mehr über Domains erfahren
Privatsphäre
24/7 Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
