Créez un email avec un nom de domaine personnalisé

Email professionnel à partir de MAD 3.99/mois
Obtenez un domaine et une adresse e-mail pour 12 mois et renforcez la crédibilité de votre marque.
Créez un email avec un nom de domaine personnalisé

Créez votre adresse email de domaine personnalisé

Votre marque, dans chaque message

Lorsque votre adresse email utilise votre domaine, votre entreprise projette une image plus professionnelle dès le premier message.

L'e-mail qui inspire confiance

Un e-mail avec un nom de domaine personnalisé donne à vos messages un aspect authentique et fiable, ce qui augmente les chances que les gens les ouvrent et y répondent.

Lancez-vous à petit prix

Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et obtenez 1 an d'email professionnel gratuit. Aucune étape cachée ni configuration supplémentaire.

Configurez un email professionnel en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

Achetez un nouveau nom de domaine avec Hostinger ou utilisez-en un que vous possédez déjà. Si votre nom de domaine est chez un autre fournisseur, nous vous guiderons pour le connecter afin que votre e-mail fonctionne et que votre site web reste en ligne.

2. Ajoutez votre e-mail

3. Commencez à envoyer

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les enregistrements publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de confidentialité gratuite pour masquer vos informations personnelles aux tiers.
Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.

En savoir plus sur les domaines
Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

MAD  134.99MAD  77.99 /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

MAD  240.99MAD  18.99 /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

MAD  296.99MAD  9.99 /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

MAD  630.99MAD  296.99 /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

MAD  148.99MAD  18.99 /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

MAD  268.99MAD  27.99 /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

MAD  268.99MAD  27.99 /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

MAD  333.99MAD  9.99 /an

Obtenez votre email avec un nom de domaine personnalisé

Trouvez un nom de domaine et nous configurerons votre adresse email professionnelle pour que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

FAQ sur l'email avec nom de domaine personnalisé

Trouvez un nom de domaine et nous configurerons votre adresse e-mail professionnelle pour que vous puissiez commencer à envoyer en quelques minutes.

Qu'est-ce qu'un e-mail avec un nom de domaine personnalisé ?

Puis-je acheter un nom de domaine et un e-mail ensemble ?

Que faire si j'ai déjà un nom de domaine ?

Est-il difficile de configurer ?

Puis-je connecter mon compte email à Gmail ou Outlook ?

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Et si j'ai besoin d'aide ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

