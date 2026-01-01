Δημιουργήστε ένα email με ένα προσαρμοσμένο domain

Επαγγελματικό email από 0,45 €/μήνα
Αποκτήστε domain και email για 12 μήνες και προσθέστε αξιοπιστία στην επωνυμία σας
Δημιουργήστε ένα email με ένα προσαρμοσμένο domain

Δημιουργήστε το προσαρμοσμένο email domain σας

Η επωνυμία σας, σε κάθε μήνυμα

Όταν το email σας χρησιμοποιεί το domain σας, η επιχείρησή σας φαίνεται πιο επαγγελματική από το πρώτο μήνυμα.

Email που χτίζει εμπιστοσύνη

Ένα email με προσαρμοσμένο domain βοηθάει τα μηνύματά σας να φαίνονται αληθινά και αξιόπιστα, έτσι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να τα ανοίξουν και να απαντήσουν.

Ξεκινήστε πιο οικονομικά

Καταχωρίστε ένα domain για 2+ χρόνια και αποκτήστε 1 χρόνο επαγγελματικού email δωρεάν. Χωρίς κρυφά βήματα ή επιπλέον ρύθμιση.

Ρύθμιση επαγγελματικού email σε λίγα λεπτά

1. Επιλέξτε το domain σας

1. Επιλέξτε το domain σας

Αγοράστε ένα νέο domain με την Hostinger ή χρησιμοποιήστε ένα που ήδη έχετε. Αν το domain σας είναι σε άλλον provider, θα σας καθοδηγήσουμε για τη σύνδεσή του ώστε το email σας να λειτουργεί και η website σας να παραμένει ενεργή.

2. Προσθήκη email

3. Ξεκινήστε την αποστολή

Γιατί να αγοράσετε ονόματα domain από την Hostinger;

Αξιόπιστος καταχωριτής domain

Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 400+ καταλήξεις domain.

Ιδιωτικότητα

Όταν καταχωρείτε ένα domain, τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία RDAP/WHOIS. Για υποστηριζόμενες επεκτάσεις, η Hostinger περιλαμβάνει αυτόματα δωρεάν προστασία απορρήτου για να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία κρυφά από τρίτους.
24/7 υποστήριξη

Οι εκπρόσωποί μας είναι πάντα διαθέσιμοι μέσω live chat ή email, απαντώντας κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 3 λεπτά. Επίσης, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία, καθώς οι εκπρόσωποί μας μιλούν άπταιστα 8+ γλώσσες.
Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση

Καταχωρίστε το domain σας με λίγα κλικ, και διαχειριστείτε τα πάντα σε ένα μέρος - ανανεώσεις, ρυθμίσεις DNS, και συνδέσεις με την ιστοσελίδα ή το email σας.

Επιλέξτε ανάμεσα στα δημοφιλέστερα Domain Extensions

.gr

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .gr

14,99  €14,99  € /έτος

.com

Κερδίστε την εμπιστοσύνη με αυτό το αξιόπιστο domain.

16,99  €2,99  € /έτος

.online

Εξαιρετική εναλλακτική του .com. Διαδεδομένο και γενικό.

33,99  €0,99  € /έτος

.io

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .io

63,99  €29,99  € /έτος

.icu

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .icu

14,99  €1,99  € /έτος

.xyz

Μοναδικό και trending domain για επιτυχημένες επιχειρήσεις.

13,99  €1,99  € /έτος

.pro

Επιδείξτε τον επαγγελματισμό σας με ένα .pro domain.

26,99  €2,99  € /έτος

.cloud

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .cloud

24,99  €1,99  € /έτος

Αποκτήστε email με προσαρμοσμένο domain

Βρείτε ένα domain και θα ρυθμίσουμε το επαγγελματικό email σας ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε σε λίγα λεπτά.

Συχνές ερωτήσεις για email με προσαρμοσμένο domain

Βρείτε ένα domain και θα σας ρυθμίσουμε το επαγγελματικό σας email ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε σε λίγα λεπτά.

Τι είναι ένα email με custom domain;

Μπορώ να αγοράσω ένα domain και email μαζί;

Τι γίνεται αν έχετε ήδη domain;

Είναι δύσκολο να το ρυθμίσετε;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το email μου με το Gmail ή το Outlook;

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές διευθύνσεις email;

Τι γίνεται αν χρειάζομαι βοήθεια;

