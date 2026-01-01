Δημιουργήστε ένα email με ένα προσαρμοσμένο domain
Δημιουργήστε το προσαρμοσμένο email domain σας
Η επωνυμία σας, σε κάθε μήνυμα
Όταν το email σας χρησιμοποιεί το domain σας, η επιχείρησή σας φαίνεται πιο επαγγελματική από το πρώτο μήνυμα.
Email που χτίζει εμπιστοσύνη
Ένα email με προσαρμοσμένο domain βοηθάει τα μηνύματά σας να φαίνονται αληθινά και αξιόπιστα, έτσι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να τα ανοίξουν και να απαντήσουν.
Ξεκινήστε πιο οικονομικά
Καταχωρίστε ένα domain για 2+ χρόνια και αποκτήστε 1 χρόνο επαγγελματικού email δωρεάν. Χωρίς κρυφά βήματα ή επιπλέον ρύθμιση.
Ρύθμιση επαγγελματικού email σε λίγα λεπτά
1. Επιλέξτε το domain σας
2. Προσθήκη email
3. Ξεκινήστε την αποστολή
Γιατί να αγοράσετε ονόματα domain από την Hostinger;
Αξιόπιστος καταχωριτής domain
Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 400+ καταλήξεις domain.Μάθετε περισσότερα για τα domains
Ιδιωτικότητα
24/7 υποστήριξη
Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση
Καταχωρίστε το domain σας με λίγα κλικ, και διαχειριστείτε τα πάντα σε ένα μέρος - ανανεώσεις, ρυθμίσεις DNS, και συνδέσεις με την ιστοσελίδα ή το email σας.
